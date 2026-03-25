Menopausia en Chile: actualizan manejo tras nuevos lineamientos de la FDA sobre terapia hormonal

La eliminación del “Black Box” o advertencia de la Food and Drug Administration (FDA) en terapias hormonales para la menopausia (THM), marca el fin de un paradigma médico histórico basado en una interpretación del riesgo hoy considerada desactualizada. Este cambio modifica la percepción generada por el estudio de Iniciativa de Salud de la Mujer (WHI), el cual había instaurado temores respecto del riesgo de cáncer de mama, pese a que los resultados no mostraban un aumento estadísticamente significativo.

Ante este hecho que marca un hito en la salud pública nacional, algunas de las principales sociedades médicas del país anunciaron una coordinación interdisciplinaria para transformar y modernizar el abordaje de la menopausia y el climaterio en Chile.

Es así como representantes de las sociedades chilenas de Obstetricia y Ginecología (SOCHOG), Endocrinología Ginecológica (SOCHEG), de Climaterio (SOCHICLIM), de Oncología (SCOM), y especialista en cardiología convergieron positivamente ante la reciente decisión de la FDA.

Este anuncio representa un avance importante al actualizar la regulación, según la evidencia científica actual frente a una población femenina que hoy tiene una esperanza de vida de 85 años. En términos concretos, esto significa que las mujeres chilenas transitan aproximadamente un tercio de su vida en la etapa del climaterio.

El climaterio es una encrucijada de cambios que requiere una mirada interdisciplinaria. Los expertos coinciden en que “la evidencia actual muestra que, en mujeres sanas que inician la THM antes de los 60 años o dentro de los primeros 10 años tras la menopausia, los beneficios —reducción de mortalidad por todas las causas, fracturas y posiblemente, enfermedad cardiovascular y Alzheimer— superan los riesgos impulsando un manejo integral para proteger la salud en esta etapa de la vida de la mujer. Es fundamental acercar información actualizada y relevante que le permita tomar el control de su salud”, se afirmó en este espacio de reflexión clínica.

La necesidad de actualización se refleja también en datos poblacionales. El estudio MUSA (Menopausia y sus Síntomas en Adultas), que encuestó a 75.000 mujeres, reveló que 7 de cada 10 presentan síntomas severos, pero la mayoría los asume como “inevitables”, normalizando el deterioro de su bienestar1. Según proyecciones demográficas (INE), para el año 2030, cerca de 3 millones de mujeres en Chile estarán transitando por alguna fase de la menopausia2.

El panel de expertos destacó que este nuevo escenario favorece la toma de decisiones basadas en la evidencia científica actual y en las circunstancias individuales de cada mujer. Asimismo, subrayó la necesidad de romper la inercia terapéutica, impulsando la revisión de los planes de estudio en las universidades y fortaleciendo la formación continua de médicos generales y especialistas.

Trabajar colaborativamente para derribar mitos y promover bienestar

Los expertos destacaron la importancia de un trabajo colaborativo —incluyendo sociedades médicas no convencionales, para abordar la menopausia desde una mirada integral. Señalaron que sus síntomas no se limitan a lo físico, como bochornos o sudoración nocturna, sino que impactan la salud emocional y la vida cotidiana, por lo que es clave generar conciencia sobre su carga y sobre las alternativas para hacerla más llevadera.

Asimismo, plantearon la necesidad de avanzar en lineamientos multidisciplinarios, fortalecer el registro de datos locales mediante fichas clínicas electrónicas y optimizar la atención con sistemas de triage específicos. Esta colaboración busca actualizar normas técnicas vigentes desde 2014 y empoderar a las mujeres a través de educación y comunicación efectiva, promoviendo una menopausia como etapa de salud activa y protegida.

Pero ¿por qué la terapia hormonal de la menopausia?

La terapia hormonal de la menopausia (THM) es un tratamiento seguro que utiliza estrógeno

—solo o combinado con la progesterona— para compensar la disminución hormonal propia de esta etapa. Permite aliviar síntomas y contribuir a la prevención de enfermedades, siempre mediante una evaluación individualizada que considere edad, tiempo desde la menopausia y comorbilidades.