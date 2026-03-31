“Doné mis óvulos a una mujer que conocí en el metro”

“Y, a partir de entonces, (Anita) siempre me enviaba correos electrónicos o cartas con fotos”, relató.

Gini dijo que cada vez que Anita y su familia venían a Londres, “siempre me veían, incluso si hacían escala en el aeropuerto una noche de camino a otro lugar”.

Entonces, hace tres años, sonó el teléfono de Gini. Era Anita, quien le explicó que estaba a punto de contarle la verdad a Christopher.

“El bebé milagro”

Christopher sonríe al recordar el momento en que se enteró, mientras el sol brilla en su rostro a través de una ventana de su oficina de Miami, donde trabaja actualmente. Sin embargo, ahora vive en El Salvador.

“De niño, no vi nada que me hiciera sospechar”, dijo Christopher.

Explicó que la verdad se ocultó fácilmente, ya que ambas mujeres son de origen indio.

“Anita es de origen goano, mientras que Gini es de origen punjabi, por lo que tienen un color de piel similar”, dijo.

Recordó que el día que sus padres le dijeron la verdad, fue por videollamada en presencia de la tía Gini.

La entonces reciente pandemia de covid-19 y el deseo de compartir el historial médico de Christopher impulsaron a sus padres a contárselo finalmente, explicó.

“Fue una experiencia fenomenal. Sin duda, fue un momento muy emotivo para mí, mi madre y Gini destapar esta verdad”, dijo.

Esta familia mucho más grande, y “una segunda madre”, fue el comienzo de un nuevo camino para Christopher.

“Me consideran un bebé milagro, porque el proceso en sí es muy difícil y complicado, especialmente en los años 90”, comentó.