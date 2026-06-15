Kast anuncia indicaciones a Sala Cuna Universal: “Hay familias que no llegan a fin de mes”

El Presidente José Antonio Kast presentó este lunes las indicaciones del Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca ampliar el acceso a este beneficio incorporando criterios de sostenibilidad financiera y progresividad.

Durante la actividad realizada en La Moneda, el Mandatario vinculó la discusión del proyecto con el escenario laboral que enfrenta el país y advirtió sobre las dificultades económicas que afectan a numerosas familias.

“La emergencia laboral golpea nuestras puertas. Las cifras son bien impresionantes. Ese porcentaje de mujeres que hoy día no tienen trabajo es también angustia de muchas familias que no pueden llegar a final de mes”, afirmó.

Kast explicó que las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo buscan compatibilizar dos objetivos: facilitar la incorporación de mujeres al mercado laboral y evitar que el beneficio se transforme en una barrera para la contratación.

“Lo que buscan estas indicaciones a un proyecto que ya viene discutiéndose, es un justo equilibrio. Por un lado, abrir los espacios para que las mujeres puedan trabajar con tranquilidad y que sus hijos estén bien cuidados, pero por otro lado, es que este derecho no se transforme en un desincentivo para empleadores, sobre todo para pymes, para contratar”, sostuvo.

El Presidente también realizó una reflexión sobre los efectos de las políticas públicas en el empleo, señalando que decisiones mal diseñadas pueden terminar perjudicando a las personas que buscan proteger.

“Cuando un gobierno decide mal, son las personas las que pagan las consecuencias. Y la decepción que sufren las personas cuando se legisla mal, muchas veces es irreparable”, señaló.

En esa línea, advirtió que algunas regulaciones pueden generar efectos contraproducentes en el mercado laboral.

“Muchas veces por decir que vamos a proteger el trabajo, vamos generando desincentivos para que más personas puedan acceder a un trabajo digno. Y muchas veces los eslogan pueden sonar muy bien, pero esos eslogan no resisten en el tiempo”, indicó.

El Mandatario recordó además que el país acumula más de tres años con niveles elevados de desempleo.

“El tiempo lo que nos ha mostrado es que llevamos 40 meses con una tasa de desempleo sobre el 8% y eso tiene que terminar”, afirmó.

Junto con ello, realizó un llamado directo al mundo privado para contribuir a enfrentar el escenario económico que se aproxima durante el segundo semestre.

“Son meses difíciles los que vamos a enfrentar ahora, este mes de julio, agosto, septiembre, octubre”, señaló.

“Todos tenemos que tener conciencia de que hay familias que no llegan a fin de mes. El Estado no puede con todo, y por eso necesitamos la colaboración activa de las distintas áreas de nuestra vida social”, cerró.