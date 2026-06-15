¿De Cristóbal Juliá o de Krist Naranjo? ¿De quien es la gestión por el helicóptero en la región?

Bautizo de Bomberos, la Small Band del Orfeón Nacional amenizando la tarde, adiestramiento canino, la bendición del arzobispo y el aplauso cerrado del público en la explanada del Mall Plaza La Serena. La puesta en escena montada por el Gobierno Regional para inaugurar el nuevo helicóptero multipropósito de Carabineros, una inversión que superó los $ 9.313 millones, tuvo ribetes hollywoodenses.

El actual gobernador regional, Cristóbal Juliá, capitalizó el hito como la máxima corona de su promesa de seguridad: “La seguridad es nuestra prioridad número uno y por eso este hito es tan importante”, declaró frente a los flashes.

Sin embargo, en política, los helicópteros no se fabrican de la noche a la mañana, y las aeronaves de más de $ 9 mil millones suelen arrastrar una densa estela de historia que el protocolo actual del GORE prefirió omitir.

En la ceremonia oficial de puesta en marcha no hubo ni un solo segundo de acápite para recordar el origen de la compra. Una omisión que la destituida exgobernadora regional, Krist Naranjo, se encargó de cobrar inmediatamente a través de sus redes sociales personales: “Hay que hacer memoria de todos los avances que realicé… La compra del helicóptero la iniciamos el 2023 después de tres años de gestiones“, disparó en sus plataformas.

El millonario hito, en rigor, desentierra una trama de presiones, reticencias y negociaciones políticas que marcaron el convulsionado período anterior.

La historia del nuevo “guardián aéreo” de la IV Zona comenzó a tejerse a insistencia del exgeneral de Carabineros, Juan Muñoz, quien planteó la urgencia de reemplazar la obsoleta máquina que databa de 1995. Al interior del Gore, la idea no cuajó de inmediato. De hecho, la administración de Krist Naranjo se mostró inicialmente reticente a comprometer semejante volumen de recursos para una sola aeronave.

El giro político ocurrió en octubre de 2023. Presionada por la crisis de seguridad y la caída en los índices de aprobación, además del lento gasto financiero de su administración, Naranjo eligió el sector de La Antena en La Serena para lanzar, junto a vecinos y dirigentes, el ambicioso plan “Región + Segura”, que prometía una histórica inyección de $ 59 mil millones. Fue en ese marco donde se destrabó políticamente el helicóptero. Posteriormente, el Consejo Regional (Core) de ese entonces dio el visto bueno técnico y aprobó los fondos superiores a los $ 9 mil millones para mandarlo a fabricar al extranjero.

Hoy, con Krist Naranjo destituida y el Gore bajo la conducción de Cristóbal Juliá, la entrega de la aeronave se transformó en la vitrina perfecta para consolidar la impronta de la nueva gestión. Para la actual administración, el helicóptero representa la “certeza” de un trabajo conjunto y eficiente; para la exgobernadora, es la prueba de que le “cumplió” a la comunidad antes de su salida.

La disputa por quién corta la cinta de los proyectos de largo aliento no es nueva en el Norte Chico, pero la espectacularidad del evento en el centro comercial terminó por encender el debate sobre la autoría de la inversión pública. Mientras el nuevo helicóptero ya puede volar en los cielos de las 15 comunas de la región asistiendo rescates y patrullajes, en los pasillos del edificio de calle Prat la pregunta quedó flotando en el aire: ¿de quién es la gestión real del helicóptero?