Provoste y autocrítica sobre CAE: oposición perdió por “promesas que no llegaron a ver la luz”

La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, vinculó las dificultades políticas y electorales que enfrentó el sector oficialista con el incumplimiento de una de las principales promesas realizadas durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric: la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En medio del debate por los cobros realizados a deudores morosos y las críticas surgidas tras embargos y descuentos desde cuentas bancarias, la parlamentaria realizó una autocrítica sobre el manejo del tema durante la administración anterior.

“El presidente durante dos cuentas públicas consecutivas estuvo diciendo, ahora mando el proyecto de condonación, ahora mando el proyecto de condonación. Yo creo que parte también de nuestras derrotas tienen que ver con eso, con promesas que no llegaron a ver la luz”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler de El Mostrador.

Provoste recordó que el proyecto impulsado por el gobierno de Boric no solo contemplaba la condonación del CAE, sino también una reforma al sistema de financiamiento de la educación superior. Sin embargo, señaló que desde el inicio existieron observaciones respecto de su viabilidad fiscal.

La senadora destacó que el Consejo Fiscal Autónomo formuló reparos a la iniciativa, advirtiendo riesgos asociados al aumento de deuda y a la eliminación de mecanismos de financiamiento ya consolidados para estudiantes.

“El Consejo Fiscal Autónomo dijo, esto trae más riesgos, más deuda y los beneficios que señala el proyecto es porque se dejan de financiar beneficios que están consolidados”, sostuvo.

Pese a ello, insistió en que el problema de los deudores sigue requiriendo una respuesta por parte del Estado. A su juicio, los mecanismos de cobro aplicados actualmente no pueden transformarse en la única solución para quienes mantienen obligaciones pendientes.

“Nosotros creemos en que aquí hay que avanzar en una respuesta a las y los deudores del CAE y esa respuesta no puede ser el que ellos se levanten y una mañana encuentren que sus cuentas, sus cuentas RUT, sus cuentas Vista, están absolutamente sin fondos, vaciadas completamente”, señaló.

La parlamentaria enfatizó que existe una realidad diversa entre quienes mantienen deudas asociadas al financiamiento estudiantil. En ese sentido, sostuvo que muchos beneficiarios nunca lograron terminar sus carreras y hoy se desempeñan en empleos de ingresos limitados.

“Nosotros creemos en que aquí hay que buscar una solución a los deudores del CAE. Muchos de ellos no concluyeron sus estudios, muchos de ellos están manejando Uber y por lo tanto el Estado también tiene que tener una respuesta para aquellos”, afirmó.

No obstante, también marcó diferencias respecto de quienes sí cuentan con una situación económica favorable. “Aquellos que tienen las rentas más altas, como ha quedado al descubierto en este tiempo, tienen que pagar, yo no tengo duda de aquello”, concluyó.