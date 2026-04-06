Kraamzorg, el sistema neerlandés único en el mundo para ayudar a cada familia cuando nace un bebé

Los cuidadores desempeñan una función muy amplia, desde el apoyo doméstico hasta la supervisión del bienestar de la familia: pueden vigilar al bebé para que la nueva madre pueda descansar, cuidar a sus hermanos y supervisar la salud de la madre y el niño, por ejemplo, revisando puntos o brindando apoyo con la lactancia.

Fischel recuerda sentirse aliviada de que alguien con formación médica estuviera disponible durante su primera semana como madre primeriza.

Le sorprendió especialmente el apoyo práctico: su cuidadora “lavaba un montón de ropa”, incluyendo prendas que se acumulaban en el fondo del cesto.

La “kraamverzorgende” también cortaba fruta fresca y preparaba té para Fishcel todas las mañanas. Incluso limpiaba el baño. Sobre todo, Fischel se sentía tranquila al poder hacer cualquier pregunta que surgiera.

Además, los “kraamverzorgenden” se encargan de otras tareas, como cambiar las sábanas a diario y hacer limpieza ligera en la casa. A menudo preparan bebidas calientes junto con “beschuit met muisjes”, una merienda tradicional neerlandesa para cuando nace un niño.

“Supervisamos todo”

Wendy Aaij-Karuth, madre de tres hijos, encontró tan útil el apoyo para su último hijo que lloró cuando los “kraamverzorgenden” se marcharon. Tenía dos cuidadores a su lado, ya que uno de ellos estaba en formación.

“Sabían perfectamente lo que había que hacer y se aseguraban de prepararme comida antes de que pudiera pedirlo”, cuenta.

También cuidaron de sus dos hijos mayores, lo que les permitió a ella y a su pareja descansar y conectar con su recién nacido.

“Supervisamos todo: el bienestar de la madre y el del bebé”, dice Marie Claire de Ligt, enfermera de Baby’s en Zo, quien se cambió a este puesto hace dos años tras dos décadas trabajando como enfermera.

“Les explicamos la alimentación, enseñamos a los nuevos padres a sostener a un bebé, a cambiarlo y a acostarlo de forma segura”, explica.

Estas experiencias contrastan marcadamente con cuando tuve a mi primer hijo en Reino Unido. Tras una cesárea de urgencia, al día siguiente estábamos en casa con un bebé diminuto, adivinando qué significaba cada sonido y si me alimentaba correctamente, con solo una breve visita de la matrona al día siguiente del parto.

Pasé gran parte de los primeros días enviando mensajes a mis amigas hasta altas horas de la noche, comprobando que cada granito, cambio en el sueño o alimentación fueran normales.

Habría sido mucho más fácil —y médicamente más seguro en mi caso debido a una complicación potencialmente mortal de la cesárea— si hubiésemos contado con la ayuda de un profesional que supervisara de cerca mi salud.

En cambio, me tuvieron que llevar a toda prisa en una ambulancia para una cirugía de urgencia mientras mi marido, desconcertado, cuidaba solo en la sala de espera a nuestra hija de cuatro días, que seguía con lactancia materna exclusiva. Tuvo que buscar fórmula y un biberón en el hospital en plena noche cuando ella se despertó llorando y hambrienta.

Esther Feijen-de Jong, profesora asociada de ciencias de la obstetricia en el Centro Médico Universitario de Groningen, Países Bajos, y expartera, afirma que el “kraamzorg” puede prevenir problemas graves.

Los cuidadores pueden detectar rápidamente si el bebé muestra signos de ictericia o si está perdiendo demasiado peso y no se alimenta bien, algo que una madre primeriza podría no detectar de inmediato.

“Si la seguridad del bebé está en riesgo, intervenimos”, explica Sandra Leerves, de De Ligt. “Una vez tuve un caso en el que la madre se sintió mal al sexto día y llamé a una ambulancia. Resultó que algo grave estaba sucediendo. La familia agradeció mucho mi presencia”.

Cuidado preventivo

El posparto puede ser intenso y puede resultar difícil para las madres primerizas controlar lo que es normal y lo que es rutinario. Muchas mujeres tienden a ignorar sus propias molestias físicas porque están demasiado concentradas en su nuevo bebé, afirma Feijen-de Jong.

Por lo tanto, un cuidador de maternidad capacitado puede detectar los problemas antes de que empeoren.

Fischel encontró esto reconfortante: había sufrido un desgarro durante el parto, por lo que su cuidadora revisó sus puntos en busca de signos de infección.

De igual manera, Frouke Engelaer, madre de dos hijos y médica, perdió mucha sangre durante su segundo parto, por lo que fue tranquilizadora tener a alguien que la revisara regularmente.

Engelaer había planeado un parto en el hospital, pero como el parto avanzó tan rápido, tuvo al bebé en la casa. Su “kraamverzorgende” llegó en la mitad de la noche para ayudarla a acomodarse.