Madres chilenas crean suplementos infantiles en gomitas sin azúcar y llegan a más de 150 tiendas

Al comienzo, muchas madres buscan alternativas para el bienestar de sus hijos. Son “busquillas” por naturaleza: revisan etiquetas, comparan ingredientes, consultan especialistas y exploran distintas opciones hasta encontrar la que realmente se ajusta a sus necesidades. Las mamás saben que, en la rutina diaria, lo práctico siempre marca la diferencia. No basta con que un producto sea saludable; también debe ser fácil de incorporar, atractivo para los niños y compatible con eventuales restricciones alimentarias.

Desde esa experiencia común surge esta historia. Lo que partió como una búsqueda personal para enfrentar las dificultades nutricionales de sus propios hijos —en un contexto de intolerancias y alergias alimentarias— terminó convirtiéndose en una propuesta concreta dentro del mercado de la suplementación infantil. En un escenario donde las restricciones alimentarias han ido en aumento y las alternativas especializadas siguen siendo acotadas, dos madres chilenas decidieron desarrollar una solución que combinara formulaciones adaptadas con un formato práctico, pensado desde la realidad cotidiana de la maternidad.

Lo que comenzó como una necesidad personal terminó convirtiéndose en un negocio en expansión. Isabel Valdés y María Angélica Armas, madres de niños con intolerancias alimentarias, crearon Oliver Kids, una marca de suplementos vitamínicos en formato gomitas que hoy se comercializa en más de 150 tiendas físicas a lo largo del país, además de contar con una fuerte presencia en e-commerce.

En Chile, un 5% de los niños presenta alergias alimentarias, según datos del Ministerio de Salud (2021), mientras que a nivel mundial la cifra alcanza el 10%, de acuerdo con la Organización Mundial de Alergia. En muchos casos, estas condiciones pueden generar restricciones nutricionales que requieren suplementación.

Frente a la dificultad de encontrar alternativas adecuadas en el mercado local, las fundadoras decidieron desarrollar una propuesta adaptada a estas necesidades: gomitas sin azúcar añadida, sin gluten, veganas y de fácil consumo. El portafolio incluye omega-3, multivitamínicos con vitaminas A, B, C y D, además de probióticos.

“En Chile no encontrábamos opciones que fueran prácticas, atractivas y fáciles de incorporar a la rutina de nuestros hijos. Entendimos que, si esa solución no existía, teníamos que crearla nosotras”, explica Isabel Valdés, fundadora de Oliver Kids.

El crecimiento de la marca fue impulsado por el programa Semilla Expande de Corfo Metropolitano, que entregó más de $28 millones en financiamiento, además de mentorías y acompañamiento estratégico para fortalecer su modelo de negocio y escalar su operación.

“Este apoyo nos permitió ordenar la estrategia y proyectar el crecimiento de la empresa con una mirada más integral”, señala Valdés.

Actualmente, Oliver Kids continúa ampliando su presencia en el mercado nacional y proyecta expandir su portafolio de productos, con miras a ingresar en el mediano plazo a mercados internacionales.

Proyección y expansión internacional

Con un modelo de negocio ya validado en el mercado chileno y una red consolidada de distribución, Oliver Kids apunta ahora a fortalecer su desarrollo de productos y evaluar oportunidades en el extranjero. El desafío será mantener su propuesta diferenciadora —formulaciones inclusivas y enfocadas en niños con restricciones alimentarias— en un escenario cada vez más competitivo dentro de la industria de suplementos infantiles.