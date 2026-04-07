Una foto me inspiró a ser astronauta: quién es Christina Koch, la primera mujer que viaja a la Luna

Para ella, el vuelo de la misión Artemis II es literalmente un sueño hecho realidad pues, al igual que el Apolo 8 que la cautivó en su niñez, volará alrededor de la Luna a preparar el terreno para una misión posterior que alunice, y en algún momento establecer una presencia lunar.

En una entrevista con la NASA afirmó que espera que su misión le permita a una nueva generación tener una experiencia similar a la que vivió ella y hacer del mundo un lugar más optimista, como hizo la misión Apolo 8 en 1968.

“El hecho de que hubiera un ser humano detrás del lente hizo que la imagen fuera mucho más profunda y cambió la forma en que pensábamos sobre nuestro propio planeta”, apuntó.

“La Luna no es solo un símbolo para reflexionar sobre nuestro lugar en el universo; es un faro para la ciencia y para comprender de dónde venimos”.

La misión Artemis II de la NASA marca un momento histórico con el regreso de una tripulación a la órbita de la Luna, algo que no ocurría desde hace más de 50 años.

El comandante de la misión, Reid Wiseman, señaló en una rueda de prensa que planean sobrevolar grandes áreas de la Luna nunca antes vistas y lo harán a bordo de su nave espacial Orión, a la que el equipo de astronautas eligieron llamar Integrity (integridad).

“El nombre Integrity encarna los fundamentos de la confianza, el respeto, la franqueza y la humildad de toda la tripulación y de los numerosos ingenieros, técnicos, científicos, planificadores y soñadores necesarios para el éxito de la misión”, explicaron en un comunicado.

Batidora de récords

Christina Koch nació en la ciudad de Grand Rapids, en el estado de Michigan, y se crió en Jacksonville, Carolina del Norte.

En su biografía en el sitio web de la NASA cuenta que los veranos que solía pasar desde pequeña en su granja familiar en Michigan le inculcaron la pasión por el trabajo duro y los desafíos.

Lo que siempre la impulsó, señaló en un vídeo de la NASA de 2020, eran “cosas que me hacían sentir pequeña, cosas que me hacían reflexionar sobre el tamaño del universo, mi lugar en él y todo lo que había ahí fuera por explorar”.

Tras obtener títulos en Física e Ingeniería Eléctrica, Koch trabajó como investigadora asociada en el Programa Antártico de Estados Unidos y como ingeniera eléctrica en el Departamento Espacial del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, entre otros cargos.

Su carrera como astronauta comenzó en 2013, en una promoción que contaba con el mayor número de candidatas jamás seleccionadas en el programa de la NASA -3 mujeres, 4 hombres-, y que también incluyó al piloto de Artemis II, Victor Glover.