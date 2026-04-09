Mujeres jóvenes superan a hombres en consumo de alcohol y alertan por alza de riesgos

Los datos más recientes del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) evidencian un cambio estructural en los patrones de consumo entre mujeres jóvenes en Chile, con cifras que ya superan a las de los hombres en algunos segmentos. En población escolar, el 32,5% de las estudiantes declara haber consumido alcohol en el último mes, por sobre el 27,2% de los hombres.

En educación superior, con una muestra que supera los 28 mil estudiantes, la situación es aún más preocupante: la embriaguez entre quienes consumen alcohol alcanza el 60,5% en mujeres, reflejando niveles inéditos. A esto se suma el alza en el uso de tranquilizantes sin receta, que llega al 5,7%, junto con una alta presencia de consumo intensivo.

El fenómeno no se limita a grupos jóvenes. En la población general, un 27,6% de las mujeres reporta consumo de alcohol en el último mes y, entre ellas, el 47,2% reconoce episodios de embriaguez, consolidando un patrón de consumo riesgoso en distintos tramos etarios.

Para Matías Ibáñez, médico experto en adicciones y director de Clínica Pellet Chile, este escenario está estrechamente vinculado a la salud mental. En Chile, las mujeres jóvenes presentan mayores niveles de ansiedad y depresión que los hombres, lo que favorece dinámicas de automedicación emocional. “Muchas veces el consumo no es el problema de fondo, sino la forma en que se está intentando manejar ansiedad, depresión o malestar emocional. El alcohol funciona como una válvula de escape momentánea, pero después el costo es mayor.”, asegura Ibáñez.

A este contexto se suma una menor percepción de riesgo frente al alcohol, lo que reduce las barreras de entrada y facilita tanto el inicio como la reiteración del consumo. En paralelo, el cambio cultural ha diluido diferencias de género en torno al beber, manteniendo al alcohol como un eje de socialización, especialmente en entornos adolescentes y universitarios, donde la presión de pares sigue siendo determinante.

Desde la práctica clínica, el experto advierte que uno de los perfiles más difíciles de detectar es el de quienes concentran su consumo en momentos específicos, como fines de semana o celebraciones. Este patrón, conocido como consumo episódico o “bebedor de fin de semana”, es frecuente en mujeres jóvenes que mantienen una vida funcional durante la semana, lo que invisibiliza el problema tanto para su entorno como para ellas mismas.

El estigma profundiza esta invisibilidad. Las mujeres con consumo problemático suelen enfrentar un juicio social más severo, lo que retrasa la búsqueda de ayuda. En ese sentido, el especialista advierte que la pérdida del juicio crítico es una de las principales barreras para acceder a tratamiento oportuno, ya que muchas veces la persona no se reconoce como enferma y la detección recae en el entorno cercano.

Entre las principales señales de alerta se encuentran la amnesia post consumo, síntomas emocionales intensos tras la resaca como lo es la ansiedad o la depresión, cambios de conducta bajo los efectos del alcohol, conflictos recurrentes y promesas de autocontrol que no se cumplen.

Respecto al abordaje, Ibáñez enfatiza la necesidad de tratamientos integrales que combinen distintas estrategias. “Yo siempre les digo a mis pacientes que el pellet es el bote: los pone a flote. Pero para llegar a la orilla tienen que remar. Y remar solos no alcanza.”

El modelo propuesto se basa en cuatro pilares: psicoterapia, apoyo familiar, actividad física y tratamiento farmacológico, con foco tanto en el consumo como en sus causas subyacentes.

En un escenario donde el consumo femenino joven continúa en aumento, el mayor riesgo no radica solo en las cifras, sino en su normalización. Cuando el problema se vuelve parte del paisaje cotidiano, pero no se reconoce, su detección se retrasa y las posibilidades de intervención oportuna disminuyen.