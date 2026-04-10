Escritora chilena brilla en Bolonia con homenaje y nominaciones a premios globales

En una de las semanas más importantes para la literatura infantil global, la autora chilena María José Ferrada concentra la atención internacional con un homenaje en Italia y su presencia como finalista en dos prestigiosos galardones.

La literatura chilena vive días clave en el extranjero. Durante el 13 y 14 de abril, en el marco de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, se anunciarán los resultados de dos de los premios más importantes del mundo en literatura para niños, niñas y jóvenes, donde María José Ferrada figura como finalista.

El lunes se dará a conocer el fallo del Premio Hans Christian Andersen, otorgado por IBBY, mientras que el martes será el turno del Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), reconocimiento entregado por el gobierno de Suecia. Ambas nominaciones sitúan a la autora chilena en el centro de la escena literaria internacional.

Un homenaje a su obra y su mirada sobre la infancia

En paralelo a estas definiciones, Fundación Entrelíneas organizó un homenaje internacional para destacar la trayectoria de Ferrada y su aporte a la literatura infantil contemporánea.

Bajo el título “La poetica dell’infanzia: tanti modi di leggere María José Ferrada”, la actividad central se realizará el martes 14 de abril en la Biblioteca Amílcar Cabral de Bolonia, con la participación de especialistas del ámbito literario y académico.

El encuentro incluirá una mesa redonda en la que participarán Constanza Ried, Marta Rota y Edoardo Balletta, con la moderación de Verónica Vives. La instancia busca profundizar en las múltiples dimensiones de una obra que ha logrado conectar con públicos infantiles y adultos.

Además, se proyectará el libro digital El pueblo de los unicornios y se realizará una exhibición dedicada a su trabajo durante toda la semana de la feria.

Una obra que dialoga con memoria, identidad y emociones

Las nominaciones y el homenaje refuerzan el reconocimiento internacional de una autora cuya obra ha sido traducida a más de veinte idiomas. Su escritura se caracteriza por un lenguaje sencillo y una sensibilidad que aborda temas complejos como la memoria, los derechos humanos y la identidad.

Este enfoque ha permitido que su trabajo trascienda fronteras y se consolide como una de las voces más relevantes de la literatura en español contemporánea.

Entre sus reconocimientos destacan el Premio Cervantes Chico Iberoamericano (2022) y el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil (2021), además de múltiples distinciones internacionales para sus obras.

Una semana decisiva para su proyección internacional

La coincidencia entre las nominaciones a premios de alcance global y el homenaje en Bolonia posiciona a María José Ferrada en un momento clave de su trayectoria.

La Feria del Libro Infantil de Bolonia, considerada el principal encuentro de la industria editorial infantil, se transforma así en el escenario donde la autora chilena no solo compite por los máximos galardones, sino que también consolida su presencia como referente de la literatura latinoamericana.

Con estas actividades, Chile refuerza su participación en uno de los eventos culturales más relevantes del mundo, destacando el impacto de sus creadores en el ámbito internacional.