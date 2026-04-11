Dolor sexual femenino: la condición silenciosa que afecta a hasta el 56% de las mujeres

Hasta un 56% de las mujeres podría experimentar dolor durante la actividad sexual en algún momento de su vida. Pese a su alta prevalencia, se trata de una condición que sigue invisibilizada, poco consultada y, en muchos casos, normalizada dentro de la vida íntima.

La dispareunia, nombre médico con el que se denomina este dolor, dista de ser un fenómeno aislado. Se estima que entre un 20% y un 40% de las mujeres lo padecerá a lo largo de su vida sexual. Sin embargo, la brecha entre quienes lo experimentan y quienes buscan ayuda sigue siendo significativa. La vergüenza, la desinformación y la creencia de que “es normal” continúan operando como barreras que retrasan el diagnóstico y prolongan el malestar por años.

Las manifestaciones del dolor son diversas. Puede sentirse como ardor, una sensación de corte, presión profunda o molestias punzantes que aparecen antes, durante o después de la penetración. Sus causas también son múltiples: factores ginecológicos, hormonales, emocionales y psicosociales pueden estar involucrados. No obstante, existe un componente que durante años ha sido subestimado: el muscular.

El piso pélvico cumple un rol fundamental en la función sexual y el bienestar general. Cuando esta musculatura presenta tensión sostenida o descoordinación, puede generar dolor persistente o recurrente. Aun así, no siempre es evaluada de forma adecuada, lo que explica por qué muchas mujeres transitan por distintos especialistas sin obtener respuestas claras. De hecho, el 60% de quienes buscan ayuda consulta al menos a tres profesionales antes de recibir un diagnóstico correcto.

En este contexto, la kinesiología pélvica ha demostrado ser una alternativa efectiva para abordar la dispareunia desde una mirada funcional. Carolina Silva, kinesióloga pélvica y especialista en sexualidad funcional, advierte que muchas pacientes llegan a consulta tras años de frustración y tratamientos poco efectivos. “Muchas pacientes reciben abordajes que generalmente buscan solo disminuir la sensibilidad local a través del uso de anestésicos tópicos, disminuir la fricción de las superficies durante la penetración con lubricantes e incluso, muy preocupantemente, les orientan a alcoholizarse antes de la actividad sexual ”, señala.

El enfoque kinésico se centra en tratar directamente la musculatura del piso pélvico. A través de técnicas como la liberación miofascial, se busca mejorar la flexibilidad y elasticidad de los tejidos, reduciendo el dolor. A esto se suma el uso de dilatadores vaginales para reeducar la respuesta muscular frente a la penetración y disminuir la hipersensibilidad. El proceso se complementa con entrenamiento muscular específico, educación en anatomía y un trabajo de reconexión con el propio cuerpo.

“Es hermoso ver como las pacientes se apropian de los músculos de su piso pélvico que ni sabían que existía ni cómo funcionaba y durante del tratamiento, paran por fin de tener miedo a esa región que por mucho tiempo les trajo angustia, rechazo y rabia y comienzan a ver cómo su vida sexual les trae felicidad”, comenta Carolina Silva.

Más allá de los tratamientos disponibles, el principal desafío sigue siendo cultural. Mientras el dolor sexual continúe siendo un tema incómodo o difícil de abordar, seguirá postergándose la consulta. La dispareunia no es rara ni inevitable, y reconocerlo es clave para avanzar.

Visibilizar esta realidad es el primer paso para derribar mitos y abrir la puerta a una vida sexual plena y libre de dolor.