Paulina Vodanovic (PS) asegura que si Ley Miscelánea sufre cambios sustantivos se puede aprobar

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que su colectividad mantiene una posición crítica frente a la Ley Miscelánea, también conocida como megarreforma, impulsada por el Gobierno, aunque reconoció que existe margen para respaldar la iniciativa si el Ejecutivo accede a introducir modificaciones relevantes en su contenido.

Las declaraciones se producen luego de la reunión que representantes socialistas y de otros partidos de oposición sostuvieron en La Moneda con los ministros Claudio Alvarado y Jorge Quiroz, instancia en la que presentaron sus observaciones al proyecto.

Pese a ese acercamiento, Vodanovic aseguró que la postura de su partido no ha variado. “No hay ningún cambio, porque nosotros siempre dijimos que el proyecto, en las condiciones que estaba, lo íbamos a rechazar. Y que si el proyecto sufría cambios sustantivos, lo podíamos aprobar”, sostuvo en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador.

La senadora destacó que la posición del PS se ha construido tras meses de análisis y discusión técnica. Según explicó, la colectividad revisó la iniciativa junto a economistas, centros de estudios vinculados al progresismo y asesores especializados, además de considerar las exposiciones realizadas durante la tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado.

En ese contexto, señaló que la posibilidad de respaldar la propuesta sigue dependiendo de modificaciones concretas. “Si el proyecto cambia, si el proyecto garantiza de alguna manera los derechos sociales de las personas, si el proyecto tiene compensaciones y da soluciones a otros temas, como el tema de la vivienda, si hay solución de parte del Gobierno a eso, disposición a cambiar el proyecto, a modificarlo, a complementarlo, podemos eventualmente votar a favor”, afirmó.

No obstante, la parlamentaria reconoció que ese escenario aún parece distante. “Eso se vislumbra bastante lejano aún, sobre todo si no se abre ese espacio de conversación y diálogo”, indicó.

Vodanovic también cuestionó la forma en que el Ejecutivo ha planteado las negociaciones, señalando que el concepto de diálogo debe traducirse en una discusión real de propuestas y contrapropuestas. “Diálogo significa aceptarse uno frente al otro, controvertir respetuosamente, tener propuestas contra propuestas y finalmente llegar a un acuerdo”, sostuvo.

A juicio de la senadora, el centro de la discusión debe estar en las consecuencias que la reforma podría tener sobre el financiamiento de políticas públicas y derechos sociales. “El valor no es el acuerdo, el valor es la solución de la problemática ciudadana”, señaló.

Finalmente, advirtió que una reducción de recursos fiscales podría afectar áreas sensibles para la población. “Menos recursos impactan finalmente los derechos de las personas y a eso el Partido Socialista no va a estar disponible nunca”, concluyó.