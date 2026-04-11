Julia Paredes: la enfermera que llevó vacunas a comunidades remotas de México durante 30 años

Como una mujer que estaba dejando la adolescencia, Paredes emprendía un viaje que se convertiría en la misión de su vida, una que ha sido reconocida por autoridades locales y por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su destacada labor, que ahora concluye con su jubilación.

“La salida a Loreto era a las 4 de la mañana, a caballo, solo con un arriero, el médico y yo”, recuerda Paredes de sus primeras jornadas de vacunación, a inicios de la década de 1990.

“Salimos con unas 20 dosis para sarampión, viruela y paperas. La red de frío es primordial en la vacunación, ¡pero estábamos a 40° C! Llevábamos el cubo, el termo para mantener las vacunas, y el camino era de 12 horas”, recuerda sobre aquel desafío.

Enfermedades como el sarampión, que fue duro en muchas regiones de México, hacían que aquella comunidad tarahumara de Loreto se viera “como algo de película”.

“Las madres con la cabeza tapada con una pañoleta negra, las abuelitas llorando porque sus hijos y los niños estaban enfermos. El panorama era incierto, en todas las casas lloraban. En el panteón hacían muchas tumbas para enterrar a sus muertos”, explica.

Los adultos eran los que estaban falleciendo más por aquel brote de sarampión, algo que la dejó muy impresionada.

“Era mi primer contacto con la muerte. Yo solo tenía 16 años y era algo desolador, en una pobreza extrema con falta de comida, solo podían enterrar los cuerpos en una cobija. Me tocó ver que en una fosa sepultaron a 11 tarahumaras. Fue algo que me marcó para mal”, reflexiona.

“No sé si eso me hizo demasiado dura, o demasiado sensible. Estaba enojada conmigo, con la vida por haberme puesto ahí. Pero me hizo resiliente y me hizo creer que las vacunas salvaban vidas, porque seguí volviendo a esa comunidad y la incidencia de la enfermedad había disminuido”, añade.

Convivencia y respeto con las comunidades

Los rarámuris, también conocidos como tarahumaras, son un pueblo indígena conocido por su forma particular de vida y su fortaleza para recorrer grandes distancias. Su nombre, de hecho, se puede traducir como “los que corren rápido” o “los de pies ligeros”.

Al estar habituados a la sabiduría transmitida de generación en generación, incluida la autocuración con elementos de las zonas que habitan, la desconfianza aflora cuando los “chabochi”, es decir, los foráneos, llegan con instrumentos como las vacunas.

“Había gente que sí creía, porque era una esperanza. La esperanza tiene muchas maneras de manifestarse y una de ellas era la vacunación. Había gente que creyó en las vacunas y se dejó vacunar”, cuenta Paredes.

“Pero la otra parte, la más numerosa, no creía en las vacunas. Creían en sus bebidas, en sus ungüentos. Pero al cabo del tiempo que fui regresando, vi que esa gente que no había creído en las vacunas, ahora nos las pedían. Porque vieron que la gente dejó de enfermarse”.

Lograr que aceptaran la vacunación requería de dos aspectos clave: respeto y convivencia.

“Introducirte entre la parte fuerte y la parte sensible de la gente, el tocar esa parte de ellos, llegar a sus corazones, es algo que es muy difícil. Y yo solo tenía 16 años. No tenía mucha experiencia.

“Hay mucha gente [de los servicios sanitarios] que entra a la Sierra Tarahumara, se quedan uno o dos años, salen y se van. Con su experiencia buena o mala. Definitivamente para vivir y trabajar en la sierra, entre los tarahumaras y mestizos, en esas comunidades tan alejadas, lo primero que tenemos que hacer es amarlos, respetarlos”, considera Paredes.