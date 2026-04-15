Anciana francesa de 86 años arrestada por ICE tras mudarse a EE.UU. para recuperar a un amor perdido
La detención de una francesa de 86 años en EE.UU., tras reencontrarse con un antiguo amor, genera conmoción y críticas. El caso ocurre en medio del endurecimiento de las políticas migratorias y cuestionamientos a los operativos de deportación.
Una mujer francesa de 86 años fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Marie-Thérèse se mudó de Francia al territorio estadounidense el año pasado, tras reavivar un romance de la década de 1960, y ahora permanece detenida en un centro de ICE en el estado de Luisiana.
El hijo de Marie-Thérèse, originaria de la ciudad de Nantes, dio la voz de alarma después de que su madre fuera arrestada en Anniston, Alabama, a principios de abril.
“Le esposaron las manos y los pies como si fuera una criminal peligrosa”, declaró al medio francés Ouest-France.
La BBC contactó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encargado de supervisar a ICE, para pedir comentarios sobre el caso.
Una larga historia de amor
Marie-Thérèse se mudó a Estados Unidos tras reencontrarse con Billy, un hombre estadounidense con quien no tuvo contacto durante 50 años, pero que había sido su amor de juventud.
Ambos se conocieron en la década de 1960, cuando Billy era un soldado destinado en la base de la OTAN en Saint-Nazaire y ella trabajaba como secretaria.
Billy regresó a Estados Unidos en 1966. Él y Marie-Thérèse perdieron el vínculo, cada uno se casó en su respectivo país y tuvieron hijos.
Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, ICE ejecuta la iniciativa de deportaciones masivas de su gobierno.
Tanto su presupuesto como su misión se han ampliado considerablemente y la agencia desempeña una función clave en la expulsión de migrantes indocumentados de Estados Unidos.
El hijo de Marie-Thérèse comentó que su historia “parecía sacada de una mala película estadounidense”.
“Cada mañana me despierto y me repito que nada de esto es real, que todo ha sido solo una pesadilla”.