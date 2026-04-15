Anciana francesa de 86 años arrestada por ICE tras mudarse a EE.UU. para recuperar a un amor perdido

La BBC contactó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encargado de supervisar a ICE, para pedir comentarios sobre el caso.

Una larga historia de amor

Marie-Thérèse se mudó a Estados Unidos tras reencontrarse con Billy, un hombre estadounidense con quien no tuvo contacto durante 50 años, pero que había sido su amor de juventud.

Ambos se conocieron en la década de 1960, cuando Billy era un soldado destinado en la base de la OTAN en Saint-Nazaire y ella trabajaba como secretaria.

Billy regresó a Estados Unidos en 1966. Él y Marie-Thérèse perdieron el vínculo, cada uno se casó en su respectivo país y tuvieron hijos.

Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, ICE ejecuta la iniciativa de deportaciones masivas de su gobierno.

Tanto su presupuesto como su misión se han ampliado considerablemente y la agencia desempeña una función clave en la expulsión de migrantes indocumentados de Estados Unidos.

El hijo de Marie-Thérèse comentó que su historia “parecía sacada de una mala película estadounidense”.