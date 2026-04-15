El declive del deseo sexual y el gran debate sobre si la testosterona puede ayudar a recuperarlo

Ahora, como entrenador personal en Londres, Reeves comenzó lo que se conoce como terapia de reemplazo de testosterona (TRT) y dice que su libido está de regreso, lo que lo ha transformado de un “viejo cascarrabias” a alguien que se siente como cuando tenía 20 años. “Me siento fenomenal”, explica.

Y no está solo. Las mujeres también están buscando testosterona.

Rachel Mason tiene 37 años y coordina un blog que habla sobre la menopausia. Ella dice que la hormona ha sido “maravillosa” para sus niveles de energía, concentración y libido.

Las prescripciones de testosterona han aumentado en varias partes del mundo.

Por ejemplo, en Reino Unido se incrementaron en un 135% desde 2021 hasta 2024.

Esta subida ocurre al tiempo que los datos de deseo sexual en ese país indican que está a la baja.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Actitudes Sexuales y Estilo de Vida (Natsal, por sus siglas en inglés), en la que cada década se registra la opinión de cerca de 10.000 personas sobre estos temas, la frecuencia con que se mantienen relaciones sexuales ha ido disminuyendo de forma continua.

En 1990, los encuestados de entre 16 y 44 años reportaron tener sexo cinco veces en un mes. En el año 2000 esa cifra se redujo a cuatro y en 2010, a tres.

Los nuevos resultados se deben conocer este año y los expertos creen que esa cifra continuará bajando, aunque no haya una razón principal para explicarlo.

En este contexto, un debate está ganando espacio: ¿pueden las inyecciones de testosterona realmente mejorar la libido o gran parte de la atención que generan se debe más bien a la publicidad, las ganancias y el efecto placebo?

Disminución del deseo sexual

La experiencia de Alan Reeves y el declive de su libido es solo un ejemplo de una tendencia que los investigadores señalan se está volviendo común.

“En los últimos años, hemos notado una merma (del deseo) en cada grupo demográfico”, explica Soazig Clifton, directora de Natsal.

Clifton señala que es muy difícil definir cuál es la causa detrás de la reducción del deseo sexual.

“No hay información que nos permita afirmar con claridad por qué, como población, no estamos teniendo más sexo que antes”, explica.