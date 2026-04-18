El segundo embarazo cambia de forma única el cerebro de las mujeres, según un nuevo estudio

Los segundos embarazos hacen que los cerebros de las madres cambien de una manera “única” que les ayuda a enfocar su atención, reveló esta semana una investigación del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam (UCM, por sus siglas en inglés).

Los científicos habían ya establecido que el cerebro de la mujer cambia durante el primer embarazo para prepararse para la maternidad.

Sin embargo, estudios más recientes revelan los cambios específicos que ocurren durante el segundo embarazo, que les permiten a las mujeres “orientar su atención y atender todas las tareas”.

Los hallazgos son importantes especialmente para entender porqué algunas mujeres llegan a experimentar problemas de salud mental relacionados con la maternidad.

La mayoría de las mujeres se convierte en madres durante sus vidas. Y más de una vez: de hecho, el número de nacimientos por mujer fue de 2,3 a nivel mundial.

Los investigadores en el laboratorio enfocado en neurología del embarazo en la UCM habían hallado previamente que cuando una mujer queda embarazada por primera vez se modifica una parte del cerebro que es importante para la autorreflexión y para entender los sentimientos de sus hijos, lo que ayuda en el cuidado y la crianza.

En este último estudio, los expertos evaluaron a 110 mujeres: algunas de ellas eran madres primerizas, otras transitaban su segundo embarazo y las restantes no tenían hijos.