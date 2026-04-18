Vuelta al trabajo tras una pausa: 8 consejos para que mujeres logren reinsertarse laboralmente

En el segmento de personas “desocupadas o inactivas”, 1.122.277 mujeres no buscaron empleo “por responsabilidades familiares permanentes” entre diciembre del año pasado y febrero de este año, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo cual contrasta con 60.550 hombres.

“Al intentar volver a un empleo remunerado, existe el prejuicio que en su pausa estas mujeres quedaron desactualizadas o perdieron competencias laborales. Sin embargo, tal sesgo se ha reducido, porque las empresas están valorando aportes de distintas experiencias”, explica Sariana Di Rosa, subgerente de Reclutamiento y Selección de SOS Group.

Según la experta, durante el período que cuidaron a otras personas, estas mujeres desarrollaron habilidades que son valoradas en el mercado laboral, como la capacidad de organización, planificación de tareas y recursos, resolución de problemas, empatía, la paciencia que implica atender a otros y la flexibilidad que es útil para adaptarse a equipos de trabajo.

“Luego de una pausa laboral que puede ser de años, estas mujeres habitualmente están muy motivadas para volver a trabajar, aportan energía, ideas y responsabilidad, lo que es apreciado por los reclutadores de empleo”, destaca.

Consejos para volver

La experta entrega consejos para que mujeres que han hecho una pausa laboral encuentren de manera efectiva trabajo:

– Actualizar conocimientos: puede ser a través de cursos breves que se realicen en los tiempos libres, especialmente en los últimos meses de la pausa laboral para repostular a empleos de manera vigente.

– Mantener redes de contacto laborales: potenciar LinkedIn, compartiendo ideas e información que generen contactos en la red. Al retomar la búsqueda de empleo, informar esta situación en la red.

– Postular de forma estratégica: durante la pausa laboral, postular a avisos laborales que causen motivación, aunque luego no se pueda avanzar a la entrevista laboral o aceptar el puesto de trabajo. “Esto permite sondear qué pide el cargo, si nuestro perfil laboral está vigente o el curriculum vitae requiere ajustes”, aconseja.

– Tener relato claro sobre la experiencia laboral: durante la entrevista de trabajo, explicar de manera concreta funciones y logros obtenidos en la última experiencia laboral antes de la pausa.

– Postular a proyectos y trabajos temporales: ingresar a un empleo que tiene un período acotado de tiempo permite actualizar la experiencia, generar contactos y ayuda a recuperar confianza en las capacidades.

– Curriculum vitae honesto: informar el último año que se trabajó de manera remunerada. En el CV no se agrega el período dedicado a cuidados, pero sí se pueden incorporar trabajos esporádicos que se realizaron durante la pausa laboral.

– Entrevista laboral sincera: ante el reclutador, explicar las razones de la pausa laboral, como el cuidado de hijos o un familiar. Destacar habilidades desarrolladas en este período que luego serán útiles en un trabajo remunerado, como capacidad de organización, resolución de problemas, paciencia y adaptabilidad a situaciones. Además, es clave mostrar motivación y ganas de proyectarse.

– Reactivar contactos de trabajo: retomar la comunicación con la última jefatura y consultarle si está disponible para ser contactado por un reclutador de empleos para pedir referencias laborales.

Volver al trabajo también es una oportunidad

Reinsertarse laboralmente no solo implica retomar una trayectoria interrumpida, sino también resignificar la experiencia adquirida durante ese período fuera del empleo formal. Las tareas de cuidado, muchas veces invisibilizadas, permiten desarrollar habilidades clave como la organización, la resolución de problemas y la adaptabilidad, cada vez más valoradas en el mundo del trabajo.

Asumir este proceso con confianza, actualizar conocimientos y proyectarse con una narrativa clara puede marcar la diferencia al momento de buscar nuevas oportunidades. Más que un retroceso, la pausa laboral puede transformarse en un punto de partida para una etapa profesional distinta, más consciente y alineada con las propias prioridades.