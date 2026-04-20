Autoridades, representantes internacionales y lideresas participaron en el cierre del programa “Voces de Liderazgo”, iniciativa que, con foco en el trabajo comunitario y el fortalecimiento de liderazgos locales, benefició a 106 mujeres provenientes de las comunas de Collipulli, Freire, Loncoche, Los Sauces, Padre Las Casas, Pitrufquén, Temuco, Traiguén y Vilcún.

La actividad, marcó el cierre de un proceso formativo impulsado por el Centro de Políticas Públicas de la UC Temuco, junto a la Embajada Británica en Chile, orientado a fortalecer el liderazgo femenino, la participación y la gobernanza inclusiva en contextos territoriales diversos.

Durante la jornada se presentó el reporte final del programa, junto con la entrega de certificados de participación y una guía de apoyo para el fortalecimiento del trabajo comunitario.

Colaboración internacional y compromiso institucional

Este proyecto fue impulsado por la Universidad Católica de Temuco, en conjunto con la Embajada Británica en Chile, consolidando una alianza para fortalecer capacidades locales con una mirada desde lo global, con énfasis en equidad de género y gobernanza inclusiva.

El prorrector de la UC Temuco, Carlos Lüders, destacó el compromiso y la vocación de servicio de las participantes, junto con el valor del proyecto en sus territorios, y expresó que “hoy estamos muy contentos de culminar esta iniciativa, que aporta directamente al desarrollo de las mujeres de la región. Para nosotros, es un orgullo poder contribuir con herramientas y conocimiento para su trabajo en el territorio”.

El embajador británico en Chile, David Concar, relevó la importancia de generar vínculos con los territorios y conocer de primera fuente la realidad regional. En esa línea, afirmó que “es muy importante que los diplomáticos salgan de las capitales y exploren el país para conocer y escuchar a la gente de las regiones. En mi caso, ha sido muy valioso conocer a colaboradores como la Universidad Católica de Temuco, con quienes la embajada ha trabajado en proyectos realmente importantes e influyentes”.

Formación y redes entre lideresas

A lo largo del programa, las participantes accedieron a instancias de capacitación, mentorías y espacios de diálogo, donde no solo adquirieron herramientas prácticas, sino que también compartieron experiencias y fortalecieron redes de apoyo.

Bruna Fonseca directora del Centro de Políticas Públicas de la UC Temuco, explicó que “ya existía un vínculo bastante consistente con la Embajada Británica, con quienes habíamos trabajado previamente en el proyecto ‘Activas’. Esto nos permitió dar continuidad a ese trabajo y proyectarlo en una segunda versión, ampliando y profundizando los conocimientos que ya se estaban desarrollando”.

Para muchas de las participantes, este proyecto significó una oportunidad para reafirmar su rol comunitario y proyectar nuevas iniciativas locales. Carmen Trupo, dirigente del sector Pedro de Valdivia de Temuco, lo resume así: “lo que más valoro de esta instancia es que nos entregaron herramientas para mejorar la forma en que planteamos y enfocamos nuestros proyectos”, y agregó que le gustaría que la experiencia se repitiera para seguir aprendiendo y aportando a su comunidad.

El término de “Voces de Liderazgo” no es solo el cierre de un proceso formativo, sino es el inicio de una nueva etapa para estas mujeres que cuentan con más herramientas y redes para seguir impulsando cambios en sus territorios.