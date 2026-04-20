Sólo con arraigo nacional y firma: estudiantes que agredieron a ministra Lincolao quedan en libertad

En libertad quedaron los tres estudiantes acusados de agredir a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad realizada en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia.

Los imputados fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Valdivia por el delito de atentado contra la autoridad. Sin embargo, el tribunal descartó aplicar medidas cautelares más gravosas.

En concreto, el juez decretó la prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y firma quincenal para los tres involucrados.

Durante la audiencia, el Ministerio Público había solicitado arresto domiciliario nocturno, mientras que el Consejo de Defensa del Estado pidió la prisión preventiva, ambas medidas que fueron rechazadas.

Asimismo, se fijó un plazo de investigación de 120 días.

Los hechos

Los hechos se remontan al pasado 8 de abril, cuando la ministra participaba en la inauguración del año académico en la Universidad Austral. En esa instancia fue increpada, recibió insultos y se le lanzó agua, en medio de manifestaciones al interior del plantel.

La detención de los estudiantes se concretó días después mediante diligencias de la Policía de Investigaciones, que identificó a dos hombres y una mujer como presuntos autores.

El caso también generó controversia luego de que el rector de la casa de estudios, Egon Montecinos, señalara inicialmente que los involucrados no pertenecían a la universidad.

Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, valoró el trabajo de las policías y del Ministerio Público en la identificación de los responsables. “La violencia nunca es aceptable bajo ningún punto de vista y cualquiera sea la demanda”, señaló, agregando que el Ejecutivo se hizo parte mediante una querella.

Por su parte, la ministra Lincolao se refirió a la situación tras la detención de los estudiantes, señalando que “deben estar arrepentidos ahora”.

Además, expresó que el caso puede servir como referencia para delimitar conductas en este tipo de situaciones. “Este caso es un precedente y puede ser una guía para los demás de lo que se puede o no hacer”, indicó.

La autoridad también manifestó una postura empática respecto de los imputados y sus familias, señalando que “nunca es agradable tener un hijo en una situación así”.

Finalmente, evitó pronunciarse sobre eventuales sanciones académicas, indicando que “no me compete”, y valoró la rapidez del procedimiento que permitió la detención de los involucrados.