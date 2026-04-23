Examen de tiroides: qué mide, cuándo controlarlo y por qué es vital para un diagnóstico oportuno

Hace unos meses, la actriz y comediante Javiera Contador dio a conocer que enfrenta un diagnóstico de cáncer de tiroides y que deberá someterse a cirugía en los próximos meses, tras detectarse la enfermedad en un control médico oportuno. La noticia ha puesto el foco en la importancia de conocer qué miden realmente los exámenes de tiroides y cuándo deben realizarse para detectar a tiempo posibles alteraciones de la glándula.

Según explica Ernesto Sánchez, académico de la Escuela de Tecnología Médica UNAB, La glándula tiroides, situada en la parte anterior del cuello, produce hormonas que regulan funciones claves del organismo como el metabolismo basal, la temperatura corporal y el ritmo cardíaco. “Evaluar su funcionamiento con exámenes de laboratorio es fundamental para detectar desde trastornos más frecuentes, como hipotiroidismo o hipertiroidismo, hasta lesiones más graves como nódulos o, en casos menos comunes, cáncer”.

Qué miden estos exámenes

El docente señala que para evaluar de manera adecuada la función tiroidea es esencial conocer qué se mide y cómo interpretar esos resultados.

“La base del estudio tiroideo es la medición de TSH y T4. La TSH, secretada por la hipófisis, actúa como principal reguladora de la glándula tiroidea, mientras que la T4 refleja la producción hormonal propia de la tiroides. Analizadas en conjunto, permiten identificar si existe una función normal, disminuida (hipotiroidismo) o excesiva (hipertiroidismo)”, indica.

En el hipotiroidismo, según cuenta, la glándula produce cantidades insuficientes de hormonas. “Esto se traduce en síntomas como fatiga, aumento de peso, intolerancia al frío, estreñimiento, piel seca, depresión y alteraciones menstruales”, agrega. En el hipertiroidismo, en cambio, indica que puede haber nerviosismo, insomnio, palpitaciones, temblor fino, sudoración, intolerancia al calor y pérdida de peso pese a mayor apetito.

Sin embargo, recalca que no todos los valores alterados en un examen indican enfermedad. “Existen factores que pueden interferir en las mediciones, como presencia de anticuerpos tiroideos en patologías autoinmunes, algunas vitaminas, interferencias en los inmunoanálisis y medicamentos como litio, corticoides, anticoagulantes o diuréticos, que pueden modificar los resultados o su interpretación”, explica.

Además, el momento en que se realiza el control influye en la utilidad del examen. En pacientes con hipotiroidismo crónico estable, los protocolos nacionales recomiendan medir TSH cada uno o dos años si la condición está controlada. “Tras un ajuste de dosis de tratamiento, se debe esperar entre seis y ocho semanas antes de revaluar los niveles hormonales. En personas con hipertiroidismo, los controles suelen ser más frecuentes al inicio, hasta lograr estabilidad, y luego pueden espaciarse”, complementa Sánchez.

Diagnóstico temprano y controles adecuados, importantes en la salud tiroidea

La visibilización de casos como el de Javiera Contador refuerza la necesidad de comprender el verdadero alcance de los exámenes de tiroides y de realizar controles médicos basados en criterios clínicos bien definidos. La tiroides cumple un rol central en el equilibrio hormonal del organismo y sus alteraciones pueden manifestarse de forma silenciosa durante largos períodos, por lo que la pesquisa temprana mediante exámenes bien indicados resulta fundamental para detectar a tiempo disfunciones frecuentes y también patologías menos comunes, como el cáncer tiroideo.

Asimismo, los especialistas advierten que no basta con realizar el examen, sino que es clave interpretar sus resultados en el contexto clínico de cada paciente, considerando síntomas, antecedentes, medicamentos y momento del control. Un seguimiento adecuado permite evitar diagnósticos erróneos, tratamientos innecesarios o retrasos en la atención. En este sentido, la educación en salud y el acceso oportuno a evaluaciones confiables se convierten en pilares esenciales para mejorar el pronóstico, la calidad de vida y el manejo integral de las enfermedades tiroideas.

La experiencia de figuras públicas como Javiera Contador, cuya detección se hizo en un contexto clínico y llevó a un tratamiento quirúrgico planificado, recuerda que la detección temprana y la evaluación adecuada de la función tiroidea son pilares para un diagnóstico oportuno y un manejo efectivo de la salud de la tiroides.