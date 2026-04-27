Guerra entre Estados Unidos e Irán amenaza con encarecer preservativos y presiona precios globales

La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán podría tener efectos inesperados más allá del ámbito geopolítico, alcanzando incluso la vida íntima de millones de personas. Así lo advirtió el mayor fabricante de preservativos del mundo, la compañía malasia Karex Bhd, que anticipa un alza significativa en los precios de estos productos a nivel global.

La empresa informó que ya comenzó a ajustar sus valores, con incrementos de hasta un 30%, impulsados por disrupciones en la cadena de suministro y el aumento en los costos de producción asociados al conflicto en Medio Oriente.

Según consignó la agencia Reuters, el director ejecutivo de la firma, Goh Miah Kiat, explicó que el escenario se ha vuelto particularmente complejo debido al encarecimiento de materias primas esenciales y a los retrasos en el transporte internacional. “La situación es muy frágil y los precios están altos. No nos queda otra opción que trasladar esos costos a los clientes”, señaló el gerente de la empresa de condones.

Actualmente, Karex Bhd produce más de 5.000 millones de preservativos al año, abasteciendo tanto a marcas internacionales como Durex y Trojan, como a sistemas de salud pública en el Reino Unido y programas de ayuda de las Naciones Unidas.

Uno de los factores clave detrás de esta alza es la interrupción en el flujo de materias primas provenientes de Medio Oriente, en particular por las dificultades en el tránsito a través del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio global.

Este escenario ha encarecido insumos como el caucho sintético, el nitrilo, los lubricantes y los materiales de embalaje, además de elevar los costos de transporte y combustible.

Sin embargo, el impacto económico del conflicto no se limita a la industria de los preservativos. Analistas ya advertían que la guerra podría empujar al alza los precios de alimentos, energía y otros bienes de consumo. De hecho, estudios del sector minorista proyectan que la inflación en alimentos podría alcanzar hasta un 6,4%.