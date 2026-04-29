Mujeres del decil más pobre: caen sus ingresos laborales y aumenta la precariedad

Un deterioro profundo y transversal es el que evidencia el mercado laboral del decil de menores ingresos en Chile. Así lo revela el último informe Zoom de Género, elaborado por el Observatorio del Contexto Económico (OCEC UDP) de la Universidad Diego Portales, Fundación ChileMujeres y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que analiza la evolución entre 2017 y 2024 a partir de datos de la encuesta CASEN 2024.

El estudio muestra que, aunque a nivel agregado los ingresos autónomos crecieron en ese período, con un alza de +$81.382 en mujeres, en el decil 1 la tendencia es inversa. En este segmento, los ingresos autónomos femeninos cayeron de $60.450 a $42.129, reflejando una pérdida significativa en la capacidad de generación de ingresos. En términos generales, la caída fue de $47.095 en hombres y $18.321 en mujeres. Si bien el aumento de subsidios monetarios, principalmente asociados a jubilación o vejez, amortiguó parcialmente este descenso, no implica una mejora real en las condiciones laborales.

El informe también advierte un fuerte incremento del desempleo, transversal a edad y género. Entre quienes están fuera de la edad legal de pensión, la desocupación subió del 29% al 41,5% en hombres y del 29,2% al 37,2% en mujeres. A la par, el empleo asalariado formal en el sector privado retrocedió con fuerza —15,2 puntos porcentuales en hombres y 5,3 en mujeres—, siendo reemplazado por trabajo por cuenta propia, generalmente más precario y sin acceso a seguridad social.

Las brechas de género se hacen especialmente visibles en la inactividad. Entre las mujeres del decil 1 fuera de la edad legal de pensión, el 29,6% está inactiva por labores domésticas o de cuidado permanente, frente a solo un 4,4% de los hombres.

María José Díaz, gerenta general de ChileMujeres, explica que “los ingresos laborales del decil más pobre hayan caído mientras el resto del país los incrementa es una señal de alerta que no podemos ignorar. Hay un deterioro real del mercado laboral para las personas más vulnerables y las mujeres enfrentan una barrera adicional debido a una mayor carga de las labores de cuidado”.

El envejecimiento de la población en este segmento aparece como un factor clave. Entre 2017 y 2024, la población de 65 años y más creció un 86,1% en mujeres y un 79,9% en hombres, mientras que el grupo de 15 a 24 años se redujo en más de 30% en ambos casos. En ese contexto, el investigador del OCEC UDP, José Acuña, explica: Un factor adicional que explica estos cambios es el envejecimiento poblacional del decil 1: entre 2017 y 2024, la población de 65 años y más creció un 86,1% entre las mujeres y un 79,9% entre los hombres, mientras la población joven de 15 a 24 años se contrajo más del 30% en ambos grupos.

Este cambio demográfico, ocurre a la par de un deterioro del mercado laboral donde se observa que para las personas del decil 1, los ingresos autónomos y del trabajo caen tanto en el segmento de 15 a 64 años así como en el de 65 años y más, siendo esta caída más profunda en el caso de los hombres. Este hecho derivó en que en 2024 el ingreso monetario promedio de las mujeres del decil 1 ($150.415) supere levemente al de los hombres ($149.235), revirtiendo la brecha histórica.

Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, agrega que “la evidencia muestra que el problema no es solo de ingresos, sino de acceso a empleo formal. Para el decil más vulnerable, y en particular para las mujeres, avanzar en formalización, sala cuna y servicios de cuidado compatibles con la jornada laboral es clave para recuperar oportunidades reales de trabajo.”

Frente a este escenario, el informe propone medidas orientadas a revertir la precarización: fomentar la formalización del trabajo por cuenta propia, con especial énfasis en mujeres; acelerar la tramitación del proyecto que reforma el artículo 203 del Código del Trabajo sobre sala cuna; y ampliar la cobertura de servicios de cuidado en horarios compatibles con la jornada laboral.