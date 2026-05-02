Lo que han aprendido sobre el amor las parejas que tienen una gran diferencia de edad

“Pensé que quizá era un par de años mayor que yo”, dice Kjetil, de 30 años.

Cuando Lena finalmente le dijo su edad, unas semanas después de conocerse, Kjetil no se desanimó.

Se aseguró de conocer a la hija de Lena, 11 años menor que él, para preguntarle si estaba bien que saliera con su madre.

No fue necesaria ninguna aprobación por parte de la familia ni de los amigos de Kjetil, pero Lena seguía preocupada por lo que ellos pudieran pensar de ella.

“¿Por qué estás saliendo con una vieja?”

“Le dije a Kjetil que que por favor no les dijera mi edad porque me preocupaba mucho que le dijeran: ‘¿Por qué estás saliendo con una vieja'”.

Al final, los amigos de Kjetil fueron totalmente comprensivos y sus padres acogieron a Lena y a su hija en la familia con los brazos abiertos. “Son gente relajada”.

Pero ¿y si alguien se hubiera burlado de ellos o hubiera insinuado que la diferencia de edad era inapropiada?

“Yo habría contestado algo”, dice Kjetil, quien asegura que estaba dispuesto a terminar amistades con cualquiera que se burlara o criticara a su pareja.

¿Y la hija de Lena? Le dijo a su madre: “Él es adulto y tú eres adulta, así que mientras te trate bien, está bien”.

Incluso les ha ayudado a acortar la brecha generacional explicándole a su madre el significado de la jerga que usan Kjetil y sus amigos.

Lena y Kjetil llevan ahora dos años juntos. Ella dice que la calma y sensatez de él moderan su impulsividad y su estrés.

“A veces siento que él es más maduro y yo más infantil”, dice, “aunque puedo ser bastante mandona”.

Cuestiones a considerar

La pareja está planeando su futuro y recientemente compró una casa cerca de Stavanger, una ciudad costera del suroeste de Noruega.

Pero hay cuestiones que, por su diferencia de edad, Lena y Kjetil han tenido que considerar más allá del estigma social, como los posibles desequilibrios de poder, la decisión de tener o no hijos y las implicaciones de que ella llegue a necesitar cuidados en la vejez mucho antes que él.