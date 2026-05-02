Niegan pensión a madre de adolescente recién reconocido como detenido desaparecido

El joven desapareció en 1986 en Arica y por un error en la digitación de su apellido quedó fuera del informe de la Comisión Rettig. Aunque fallo judicial ordenó corregir lo anterior, el IPS asevera que la Justicia no ordena que paguen beneficios.

Rechazo del IPS a pensión reparatoria

El IPS negó beneficios previsionales a la madre de Luis Alberto Pino Soto, adolescente desaparecido en Arica en 1986 y recientemente reconocido como víctima de la dictadura.

El IPS negó beneficios previsionales a la madre de Luis Alberto Pino Soto, adolescente desaparecido en Arica en 1986 y recientemente reconocido como víctima de la dictadura. Error que lo dejó fuera del Informe Rettig

El joven quedó fuera del listado final por un error de transcripción en su apellido: fue registrado como “Pinto”, pese a que la Comisión Rettig ya había formado convicción sobre su caso.

El joven quedó fuera del listado final por un error de transcripción en su apellido: fue registrado como “Pinto”, pese a que la Comisión Rettig ya había formado convicción sobre su caso. Fallo judicial corrigió la omisión

El 19° Juzgado Civil de Santiago declaró que el Estado debía incluir a Luis Alberto Pino Soto en la nómina oficial de víctimas de la Comisión Rettig.

El 19° Juzgado Civil de Santiago declaró que el Estado debía incluir a Luis Alberto Pino Soto en la nómina oficial de víctimas de la Comisión Rettig. Argumento del IPS

El organismo sostuvo que la sentencia era “meramente declarativa” y que no ordenaba expresamente el pago de prestaciones, por lo que descartó conceder la pensión.

El organismo sostuvo que la sentencia era “meramente declarativa” y que no ordenaba expresamente el pago de prestaciones, por lo que descartó conceder la pensión. Recurso de protección de la familia

Los abogados de la familia recurrieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando una decisión ilegal y arbitraria, y pidieron incorporar a la madre como beneficiaria con pago retroactivo. Si quieres leer la nota completa sigue este link: Niegan pensión a madre de adolescente recién reconocido como detenido desaparecido