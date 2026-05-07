Narcisismo en la pareja: estudio revela su verdadero impacto en las relaciones amorosas

Un seguimiento de seis años a casi 6.000 parejas en Alemania reveló que ciertos rasgos narcisistas afectan la satisfacción amorosa desde el inicio de la relación, aunque no necesariamente empeoran con el tiempo. El estudio, publicado en el Journal of Personality y liderado por investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, cuestiona la idea de que las personas narcisistas destruyen progresivamente sus vínculos afectivos.

La investigación analizó durante hasta seis años a 5.869 parejas participantes del panel alemán PAIRFAM, evaluando dos dimensiones del narcisismo: la admiración narcisista, relacionada con la búsqueda de reconocimiento y validación, y la rivalidad narcisista, asociada a conductas de desprecio y superioridad frente a otros.

Los resultados mostraron que la rivalidad narcisista sí está vinculada a una menor satisfacción de pareja, tanto para quien presenta estos rasgos como para su compañero o compañera. Sin embargo, el estudio concluyó que este impacto negativo no se intensifica con el paso de los años.

De acuerdo con los investigadores, las personas con altos niveles de rivalidad narcisista ya comienzan sus relaciones con menores niveles de bienestar emocional, pero el deterioro posterior ocurre a un ritmo similar al de parejas con menor presencia de estos rasgos. Esto contradice teorías previas que sugerían que el narcisismo provocaba un desgaste progresivo e inevitable en la relación.

Gwendolyn Seidman, profesora asociada de Psicología en la Universidad Estatal de Michigan, explicó al Journal of Personality que existen dos formas principales de sostener una autoimagen inflada: una basada en la búsqueda constante de admiración externa y otra centrada en desacreditar a quienes rodean a la persona para reforzar una sensación de superioridad.

En palabras de Seidman, “la gente suele suponer que los narcisistas son encantadores al principio, pero que poco a poco dañan sus relaciones con el tiempo. Nuestros hallazgos sugieren que la realidad puede ser más compleja”.

El estudio también encontró que la admiración narcisista no mostró efectos estadísticamente significativos sobre la satisfacción de pareja en ninguna etapa de la relación. Esto matiza la idea de que el carisma y encanto asociados a este rasgo generen beneficios afectivos duraderos, incluso en las primeras fases del vínculo.

Los autores plantean que los efectos de este tipo de narcisismo podrían manifestarse en otros ámbitos, como la percepción de atractivo social o popularidad, más que en la calidad emocional de la relación.

Además, el equipo investigador exploró la posibilidad de que el daño asociado al narcisismo no ocurra de forma gradual, sino a través de “puntos de inflexión” específicos, como conflictos importantes o momentos de estrés vital, donde la relación podría resentirse de manera abrupta.

También advirtieron que algunos efectos podrían reflejarse en dimensiones menos visibles, como la pérdida de autoestima, autonomía o capacidad de decisión dentro de la pareja, aspectos que no fueron medidos directamente en esta investigación.

Así, aunque la rivalidad narcisista aparece como un factor asociado a menor bienestar amoroso desde el comienzo de la relación, los hallazgos sugieren que su impacto permanece relativamente estable en el tiempo, más que transformarse en un deterioro progresivo inevitable.