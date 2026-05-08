Corte Suprema de EE.UU. frena temporalmente restricción al envío de píldoras abortivas

La batalla judicial en torno al aborto farmacológico en Estados Unidos sumó un nuevo episodio luego de que un tribunal federal restringiera temporalmente el acceso a píldoras abortivas enviadas por correo. Horas más tarde, la Corte Suprema bloqueó provisionalmente esa decisión, permitiendo que continúe la distribución del medicamento mediante telemedicina mientras se resuelve el caso.

El conflicto comenzó tras una decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, que restableció temporalmente la obligación de que las píldoras utilizadas para el aborto farmacológico fueran dispensadas presencialmente y no enviadas por correo.

La medida respondió a una demanda impulsada por el estado de Luisiana contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), donde se cuestionaban las regulaciones que permiten prescripciones a distancia y consultas médicas virtuales para acceder al medicamento.

El fallo sostuvo que las normas federales vigentes permitían eludir restricciones estatales al aborto, facilitando el acceso a la mifepristona mediante telemedicina y envíos postales.

La decisión fue adoptada por jueces designados durante administraciones republicanas y se enmarca en la creciente disputa legal sobre el aborto farmacológico en Estados Unidos.

La intervención de la Corte Suprema

Tras el fallo del tribunal de apelaciones, la Corte Suprema de Estados Unidos intervino bloqueando temporalmente la entrada en vigor de la medida.

El máximo tribunal respondió así a una apelación de emergencia presentada por los laboratorios Danco y GenBioPro, fabricantes de la mifepristona, quienes solicitaron suspender la restricción mientras continúa la tramitación judicial.

Con esta decisión provisional, las pacientes podrán seguir accediendo al medicamento mediante consultas remotas y distribución por correo, al menos hasta que exista una resolución definitiva.

El rol de la mifepristona en Estados Unidos

La mifepristona, utilizada junto con el misoprostol, es actualmente el método más común para interrumpir embarazos tempranos en Estados Unidos.

El acceso al medicamento mediante telemedicina y correo postal se volvió especialmente relevante después de la decisión adoptada por la Corte Suprema en 2022, que eliminó la protección federal al aborto y dejó su regulación en manos de cada estado.

Desde entonces, varios estados impulsaron restricciones severas o prohibiciones casi totales al procedimiento, mientras otros mantuvieron el acceso legal al aborto farmacológico.

Actualmente, cerca de una cuarta parte de los abortos en Estados Unidos se realiza mediante recetas médicas a distancia, según cifras de la organización Society of Family Planning.

La disputa política y legal sobre el aborto

El caso refleja el complejo escenario político y judicial que enfrenta el aborto en Estados Unidos tras la derogación del precedente Roe vs. Wade.

Estados conservadores como Luisiana sostienen que la distribución postal de la mifepristona permite continuar practicando abortos pese a las restricciones locales vigentes.

En cambio, organizaciones defensoras de derechos civiles y reproductivos advierten que limitar la telemedicina afectaría especialmente a mujeres que viven en zonas rurales o con acceso limitado a servicios médicos.

Después del fallo inicial, la Unión Americana de Libertades Civiles calificó la medida como un “hecho grave”, señalando que pondría en riesgo a mujeres que “viven en zonas rurales, sufren violencia de pareja o tienen alguna discapacidad” y perderían “la opción de la telemedicina”, lo que equivaldría a perder acceso al medicamento.

La suspensión temporal decretada por la Corte Suprema no resuelve el fondo del conflicto, pero mantiene vigente por ahora el acceso remoto al aborto farmacológico.