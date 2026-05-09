Ministra Marín descarta cambios a ley de aborto en tres causales: “Chile ya zanjó esta materia”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, descartó eventuales modificaciones a la ley de aborto en tres causales y afirmó que el debate sobre la materia ya fue resuelto en el país.

En entrevista con Radio Cooperativa, la secretaria de Estado sostuvo que “lo que está ya está legislado” y que “Chile ya tuvo una discusión al respecto, los parlamentarios de la época también discutieron al respecto, emitieron su opinión y así también Chile ya zanjó esta materia”.

En esa línea, enfatizó que “existe también una legislación al respecto y, en ese sentido, lo entendemos”.

Marín aseguró además que el Ejecutivo está concentrado en otras prioridades, entre ellas el empleo, la prevención de la violencia contra las mujeres y el área social. “Estamos enfocados en avanzar en las prioridades que nos hemos trazado: empleo, prevención de la violencia contra las mujeres y también en el ámbito social”, indicó.

Respecto al proyecto de Sala Cuna, cuyas indicaciones deben ingresarse antes del 15 de junio, la ministra explicó que el Gobierno busca avanzar en acuerdos que permitan destrabar la iniciativa.

“Tenemos toda la voluntad para perfeccionar este proyecto y para avanzar y destrabar esta iniciativa. También es una de nuestras metas como Ministerio de la Mujer destrabar este proyecto de ley de Sala Cuna y avanzar, pero también con mucha responsabilidad, con una propuesta sólida, coordinada, especialmente en materia de financiamiento”, precisó.

En relación con el ajuste presupuestario del 3%, la titular de la cartera afirmó que no se verán afectados los programas prioritarios vinculados a autonomía económica, empleo y prevención de la violencia.

“Mantenemos nuestro compromiso de que no vamos a recortar en los programas que son claves para nosotros como la autonomía económica, de empleo, ni tampoco vamos a recortar en los programas de violencia”, afirmó.

Asimismo, agregó que “los ajustes que existan en estos programas serán muy marginales y corresponden a los saldos no ejecutados y no comprometidos durante los meses previos a nuestra asunción”.