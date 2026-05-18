Del match al silencio: por qué cada vez más personas esconden su vida amorosa en la era de las apps

La forma de buscar pareja está cambiando. Entre usuarios de aplicaciones de citas, especialmente jóvenes y adultos, crece el cansancio, la incomodidad y el rechazo a la exposición pública. El dating coach británico James Preece, en entrevista con Hello Magazine, analiza este fenómeno y entrega claves para entender cómo evolucionan las relaciones en 2026.

Para Preece, el mundo de las citas atraviesa una etapa marcada por el cansancio psicológico. “Hay tanto agotamiento y desgaste en el mundo de las citas que algunas personas empiezan a rebelarse contra la idea”, afirma en diálogo con Hello Magazine.

El uso permanente de aplicaciones, sostiene, ha perdido atractivo social. “Todo el mundo odia tanto las aplicaciones de citas que ya no está bien seguir deslizándose sin parar”, explica el experto.

Sin embargo, aclara que el deseo de encontrar pareja sigue intacto. “No creo que salir con alguien sea algo pasado de moda; la mayoría quiere encontrar el amor, solo que prefieren hacerlo en privado y sin que otros intervengan o juzguen”, apunta.

Miedo al fracaso y presión por demostrar vínculos

El rechazo a mostrar la vida sentimental no surge solo del cansancio, sino también del temor. “Mucha de la incomodidad proviene del miedo: el miedo a fracasar o a terminar solos”, indica el coach.

Según su análisis, hoy existe una presión implícita por exhibir rápidamente una relación estable, lo que genera ansiedad. No se trata de vergüenza por tener pareja, sino del peso de tener que validarla ante otros.

“Algunas personas temen que todo acabe y tengan que afrontar la humillación pública. O peor aún, creen que nunca encontrarán pareja y acabarán solos”, señala el especialista citado por Hello Magazine.

Esta búsqueda constante de aprobación, agrega, debilita la autenticidad emocional. Muchas personas optan por el silencio para proteger su identidad y evitar la obligación de “demostrar” su vida amorosa.

Redes sociales, celos y rechazo a la exhibición romántica

Las redes sociales impulsaron durante años la exposición de la intimidad, pero hoy ese modelo parece retroceder. La llamada “presentación pública de la pareja” pierde atractivo y genera resistencia entre los usuarios.

Preece atribuye este cambio a emociones difíciles de reconocer. “Creo que existe un enorme elemento de celos en esto, aunque la mayoría no lo quiera reconocer… Cuando las aplicaciones no funcionan bien y ves que a otros sí les va bien, resulta irritante”, comenta el coach a Hello Magazine.

Desde esta perspectiva, calificar como “vergonzosas” las muestras públicas de afecto funciona como una forma de defensa. “Es más fácil fingir que no quieres una relación y reírte de la idea que reconocer lo que realmente anhelas”, expone el especialista.

El fenómeno también afecta a figuras influyentes en redes. Cuando un creador digital anuncia que tiene pareja, algunos seguidores pueden sentirse desplazados o incluso traicionados, explica Preece, evidenciando una relación emocional más profunda de lo que aparenta.

Recuperar la confianza y el sentido de las relaciones

Pese al escepticismo creciente, el experto insiste en que el deseo de conexión sigue vigente. “Estoy más ocupado que nunca con mis clientes, así que creo firmemente que la gente busca conexiones reales. Lo que pasa es que les cuesta encontrarlas”, declara.

De cara al futuro, anticipa relaciones más reservadas y menos expuestas en línea: “No veo que la gente salga menos, pero lo hace de forma más discreta. Hay menos publicaciones sobre citas fallidas y menos búsqueda de validación en redes sociales. El ritmo es más pausado y esto solo puede ser positivo”, añade a Hello Magazine.

Para revertir el clima negativo, Preece recomienda aceptar que anhelar compañía es natural, buscar apoyo emocional, establecer límites claros y mantener expectativas realistas sobre el amor.

Cuando estas condiciones se cumplen, asegura, las citas vuelven a ser una experiencia gratificante y no una carga. El éxito sentimental, concluye, pasa por comprometerse con honestidad, sin ocultar deseos ni fingir desinterés frente a los demás.