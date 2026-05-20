“Diálogos 2026” reúne a 100 mujeres líderes para abordar brechas del cáncer femenino en Chile

Representantes del gobierno, la ciencia, el mundo empresarial, la cultura y la sociedad civil participaron en Diálogos 2026: Liderazgo, Mujer y Cáncer, una inédita instancia organizada por el Observatorio del Cáncer que busca visibilizar brechas y promover acciones urgentes en torno a la salud femenina.

Por primera vez en Chile, un centenar de mujeres líderes de distintos ámbitos se reunió para reflexionar sobre el impacto del liderazgo femenino en la prevención, tratamiento y abordaje del cáncer en las mujeres.

La iniciativa, impulsada por el Observatorio del Cáncer, se desarrolló en el Teatro Municipal bajo el nombre “Diálogos 2026: Liderazgo, Mujer y Cáncer”, convocando a representantes del gobierno, la academia, empresas, organismos internacionales, el mundo cultural y organizaciones de la sociedad civil en una jornada marcada por testimonios, conversación abierta y participación activa.

El encuentro tuvo como propósito recoger distintas visiones sobre una enfermedad que afecta no solo a quienes reciben un diagnóstico, sino también a sus entornos familiares, redes de apoyo y sistemas de cuidado. Los insumos obtenidos durante la jornada serán la base para elaborar la primera “Hoja de Ruta Multisectorial sobre cáncer en las mujeres en Chile”, documento orientado a identificar brechas prioritarias y generar propuestas concretas de acción e incidencia pública.

Entre las autoridades asistentes estuvo la ministra de Salud, May Chomalí, quien destacó el valor de promover espacios de diálogo transversales en torno a esta problemática. “Necesitamos que desde diferentes ámbitos, perspectivas y rincones del país nos reunamos para conversar sobre un tema tan relevante que nos atraviesa como mujeres, madres, parejas, cuidadoras e hijas. Necesitamos la visión conjunta de todas las dimensiones de la vida humana”, explicó la ministra durante la actividad.

Uno de los momentos más relevantes de la jornada fueron las consultas realizadas en tiempo real a las asistentes. Frente a la pregunta sobre qué concepto define la experiencia del cáncer, las respuestas más repetidas fueron “desigualdad” o “inequidad” y “miedo”.

En tanto, al abordar los factores que más influyen en la experiencia de una mujer con cáncer, el nivel socioeconómico apareció como el principal determinante con un 26,3%, seguido por el lugar de residencia con un 24,5% y el sistema de salud con un 19,4%.

La actividad también contó con la participación de la asesora internacional de la OMS y especialista en prevención y control de enfermedades, Olivia Brathwaite, quien enfatizó la necesidad de abordar el cáncer desde una perspectiva humana e intersectorial. “En América Latina mueren cada año más de 60 mil mujeres por algún tipo de cáncer. Generar conciencia y movilizar liderazgos femeninos en este tema produce un efecto multiplicador en todos los espacios donde ellas participan”, afirmó.

Brathwaite agregó además que actualmente se trabaja junto a Chile en la elaboración del plan de eliminación del cáncer cérvico-uterino, proceso que, según explicó, requiere incorporar activamente a la sociedad civil y a liderazgos fuera del ámbito médico.

Desde la organización indicaron que las reflexiones, contenidos y resultados surgidos en “Diálogos 2026” serán sistematizados y proyectados hacia espacios de incidencia pública, medios de comunicación y futuras discusiones estratégicas sobre el futuro de la salud de las mujeres en Chile.