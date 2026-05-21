Narges Mohammadi: la Nobel de la Paz que lleva casi dos décadas en prisión por las mujeres de Irán

Cuando los gemelos tenían tan solo 2 años, un interrogador iraní le advirtió: “No pienses que no te van a detener por tener hijos pequeños. Te llevaré a ti y a tus hijos a una celda juntos”.

Pero no se fue. Se negó a abandonar una vida dedicada al activismo por los derechos humanos. Y así es como Narges Mohammadi se convirtió en una de las dos únicas mujeres iraníes ganadoras del Premio Nobel de la Paz.

Hasta ahora, Mohammadi ha sido arrestada más de 14 veces y sentenciada a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos, según la Fundación Nobel.

A pesar de sus graves problemas de salud, que le exigen un tratamiento médico, ha pasado gran parte de las dos últimas décadas siendo trasladada de una prisión a otra.

Según su familia y otros activistas, Mohammadi ha sido víctima de abusos físicos y psicológicos, incluidos golpes por negarse a llevar un velo durante los interrogatorios o las audiencias judiciales.

El domingo 10 de mayo de 2026, terminó siendo trasladada de la cárcel a un hospital de Teherán debido al deterioro de su salud.

Las autoridades iraníes habían concedido “una suspensión de la condena bajo una fianza elevada” y ella se encuentra “en el Hospital Tehran Pars para ser tratada por su propio equipo médico”, según informó la Fundación Narges Mohammadi.

Tras un presunto ataque cardíaco, había pasado los 10 días previos en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Zanjan, en el norte de Irán, donde cumplía su condena actual, según su abogada, Chirinne Ardakani.

Había perdido 20 kilos en los últimos cuatro meses y necesitaba la ayuda de un equipo de oxígeno para respirar.

Su hermano Hamdireza, que vive en Noruega, dijo a BBC News que no tenía “ninguna duda de que el régimen ha decidido deshacerse de personas como Narges y otros activistas”.

Actividad política

Mohammadi proviene de una familia vinculada a la política. Cuando nació, el 21 de abril de 1972, en Zanjan, varios de ellos habían sido ejecutados.

Creció en Karaj, una importante ciudad del centro-norte de Irán, y en la provincia de Kurdistán, en el oeste de Irán, y comenzó su actividad política en la universidad, mientras estudiaba Física aplicada.

En 1997, Mohammadi participó activamente en la campaña electoral del expresidente Mohammad Jatami.

Durante las elecciones parlamentarias de 1999, trabajó en la campaña nacionalista-religiosa, que combinaba los principios islámicos con el nacionalismo iraní secular.

Y ese año, se casó con el activista político nacionalista religioso Taghi Rahmani, quien pasó al menos 14 años en prisión, por primera vez en la década de 1980.