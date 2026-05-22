“Historias rebeldes de mujeres con guantes”: el libro que expone las brechas de género en la ciencia

Abrirse camino en el mundo científico no solo ha significado investigar y generar conocimiento. Para muchas mujeres, también ha implicado enfrentar prejuicios, desigualdades y barreras históricas dentro de espacios académicos y de investigación. Sobre esa realidad reflexiona “Historias rebeldes de mujeres con guantes”, libro desarrollado por la académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca, Andrea Barrera Valenzuela.

La publicación reúne 50 relatos anónimos inspirados en experiencias de mujeres en la ciencia, junto con biografías de destacadas científicas históricas y contemporáneas. Además, incorpora herramientas vinculadas a la resiliencia y el bienestar, buscando acompañar e inspirar a nuevas generaciones interesadas en el ámbito científico.

“Es un libro que reúne 50 relatos de mujeres en ciencia, enfocados en los desafíos y brechas de género que todavía existen en esta área del conocimiento, pero que no solamente se queda ahí, sino que también genera una oportunidad de cómo enfrentar de mejor manera los obstáculos de esta profesión”, explicó Barrera.

La investigadora enfatizó además la necesidad de fortalecer la presencia de referentes femeninos en las ciencias, especialmente para motivar a niñas y jóvenes a seguir ese camino. “Quienes nos dedicamos a la ciencia tenemos una misión y es visibilizar los roles de la mujer en ciencia. Si no conocemos, no admiramos, y si no admiramos, no podemos motivarnos a seguir el mismo camino”, expresó.

Lanzamiento y liderazgo femenino

El libro fue presentado durante el conversatorio “Mujeres que Transforman el Maule”, realizado en el campus Lircay de la Universidad de Talca. La instancia reunió a académicas, investigadoras y estudiantes para dialogar sobre ciencia, innovación y liderazgo femenino, relevando la importancia de generar espacios que impulsen la participación de mujeres en áreas científicas.

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Fernanda Aguirre Torres, destacó el valor de iniciativas como esta para fortalecer la visibilidad y proyección de las mujeres. “Es muy importante para visibilizar el liderazgo femenino y el aporte que hoy tienen las mujeres en distintos espacios. Además, este libro ayuda a inspirar a otras mujeres, formando redes de apoyo y permitiendo que muchas puedan proyectarse desde sus talentos y habilidades”, subrayó.

Por su parte, la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Macarena San Martín Freire, relevó el impacto de este tipo de proyectos en el desarrollo de las áreas STEM. “Es importante generar instancias que fomenten el ingreso de mujeres a las áreas STEM. Además, iniciativas como esta fortalecen el trabajo de las investigadoras y reflejan la experiencia y vinculación territorial que ha desarrollado la Universidad de Talca en esta área”, resaltó.

“Historias rebeldes de mujeres con guantes” es un libro gratuito que nació gracias a un fondo adjudicado a través del Proyecto InES-Género, iniciativa orientada a fortalecer el liderazgo y la participación de mujeres en investigación. Su elaboración tomó cerca de un año y contempla una edición de 500 ejemplares, dirigida principalmente a estudiantes de carreras científicas y programas de doctorado. Las personas interesadas pueden solicitarlo a través de las redes sociales del Laboratorio de Microbiología Ambiental.