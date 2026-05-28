Ensayo pionero da esperanza frente a la preeclampsia que mata a medio millón de bebés al año

La preeclampsia es responsable de la muerte de más de 70.000 madres y 500.000 bebés cada año en todo el mundo, junto con otras afecciones relacionadas con la hipertensión arterial.

A pesar de su prevalencia, el tratamiento se ha mantenido estancado durante décadas, y los médicos no han podido detener la enfermedad una vez que se manifiesta. La única cura sigue siendo el parto.

En este ensayo clínico inicial, científicos estadounidenses se centraron en una proteína que, según creen, podría ser la causante de la preeclampsia, para determinar si su eliminación física de la sangre de la madre podría mejorar su condición y prolongar su embarazo de forma segura.

En promedio, descubrieron que las 16 mujeres con preeclampsia grave y pretérmino prolongaron sus embarazos 10 días sin que ello afectara negativamente ni a ellas ni a sus bebés. Publicaron sus resultados en la revista Nature Medicine.

Para Maria, esto significó que su hijo Bennet naciera a las 34 semanas, un hito importante en el embarazo que aumenta las probabilidades de supervivencia de los bebés prematuros.

Terapia de filtración sanguínea

Aunque los científicos no lo saben con certeza, las investigaciones sugieren que la preeclampsia se produce cuando la placenta se forma de manera anormal, alterando el flujo sanguíneo e interfiriendo con el control normal de la presión arterial de la madre.

La hipertensión arterial que provoca puede causar accidentes cerebrovasculares y daños en los órganos.