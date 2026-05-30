Suecia prohíbe los matrimonios entre primos y familiares cercanos: la ley entra en vigor en julio

El Parlamento sueco aprobó esta semana, de manera unánime, una nueva legislación que prohíbe los matrimonios entre primos de primer grado y otros parientes cercanos. La norma comenzará a regir a partir del 1 de julio.

La iniciativa establece que no podrán celebrarse matrimonios entre familiares próximos, ampliando además sus efectos a un reconocimiento más estricto de uniones realizadas fuera del país.

En esa línea, la ley determina que los matrimonios entre parientes cercanos contraídos en el extranjero tampoco serán reconocidos en Suecia como regla general. Además, los hermanastros y hermanos por adopción quedarán impedidos de casarse entre sí.

Frenar presiones por “honor familiar”

El Gobierno de derecha impulsó la iniciativa en marzo con el objetivo de enfrentar las presiones asociadas al denominado honor familiar, que pueden influir en este tipo de uniones.

Durante la presentación del proyecto, el ministro de Justicia sueco, Gunnar Strömmer, defendió la medida explicando que “la violencia y la opresión por motivos de honor no tienen lugar en nuestra sociedad”.

Asimismo, añadió que la restricción es “una medida importante para asegurar el derecho de cada persona a decidir por sí misma sobre su vida”.

Con esta decisión, Suecia se suma a otros países europeos como Noruega y Austria, que en los últimos años también han prohibido los matrimonios entre familiares cercanos.