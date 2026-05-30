Quiénes son los principales candidatos para presidir Colombia y suceder a Petro

Su estrategia en redes sociales, especialmente en X e Instagram, ha sido prolífica e intensa, atrayendo a votantes sedientos de cambios radicales.

En su campaña ha insistido en que el país vive un “momento existencial” y ha acusado a Petro de querer perpetuarse en el poder, a pesar de que la reelección no es permitida en Colombia y que el presidente, hasta la fecha, no ha activado ningún mecanismo legal o institucional que invite a pensar en ello.

Admirador declarado de líderes conservadores como Bukele, Trump y Milei, De la Espriella dice que su movimiento no se trata de ideologías o espectros políticos, sino de “extrema coherencia”.

Las encuestas lo sitúan como el rival más probable de Cepeda en una hipotética segunda vuelta.

Valencia, la opción “moderada”

De 48 años, Valencia se metió con fuerza en la carrera presidencial al conseguir 3,2 millones de votos en una consulta de partidos de derecha y centro-derecha celebrada en marzo.

Con una estrategia en que buscó acercarse al centro político, esta prominente senadora disputaría el tiquete de centro derecha y derecha al balotaje a De la Espriella.

Valencia pertenece a una dinastía familiar conocida en Colombia, que incluye al expresidente conservador Guillermo León Valencia, abuelo de la candidata.

Graduada en derecho y economía, la senadora ha sido una firme crítica de Petro en esta legislatura, destacando por su discurso partisano y contestatario en el Congreso.

Promovió el voto por el No en el plebiscito por la paz en 2016 y desde entonces ha cuestionado la implementación del acuerdo entre el Estado y las Farc.

Sus propuestas se enmarcan en lo que analistas políticos en Colombia denominan “derecha institucional”.

En seguridad propone una línea endurecida: aumentar el gasto en defensa y reforzar la Fuerza Pública. Como De la Espriella, se ha pronunciado en contra de la política de “paz total” de Petro.

Además, plantea reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos a empresas y patrimonios y apoyar emprendimientos con créditos.

Politólogos consultados por BBC Mundo creen que su estrategia “más moderada” cedió paso a la derecha radical de De la Espriella y que perdió fuelle, como marcan encuestas.

El centro, con pocas intenciones de voto

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López (56 años), le disputará el centro político a Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia que se lanza por tercera vez a la carrera presidencial a sus 69 años.

Ambos aparecen lejos de los tres favoritos en las encuestas.

También tienen la intención de competir en la cita nombres como los de los exministros Daniel Palacios y Mauricio Lizcano, el empresario Santiago Botero, la abogada Sondra Macollins y el exembajador en Reino Unido, Roy Barreras.