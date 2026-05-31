Por qué el divorcio en Japón separa a padres e hijos y cómo una reforma podría cambiarlo

Pero todo apunta a que las cosas van a cambiar. Japón está redefiniendo el concepto de “familia” tras una separación.

El 1 de abril de 2026 entró en vigor una histórica reforma del Código Civil que permite a las parejas divorciadas compartir la custodia de sus hijos. Hasta que el Parlamento aprobó la enmienda en 2024, Japón era el único país del G7 —el grupo de las economías más ricas del mundo— que no reconocía legalmente la custodia compartida.

“Siempre me ha sorprendido que, cada vez que hablo con abogados en Estados Unidos y Reino Unido, digan que no se trata de ganar o perder. Se trata de velar por el bienestar de los niños”, recordó Seiya Saito, abogado de familia de la firma Setagaya International Law Office, con sede en Tokio.

“Me siento tan vacío”

Deng recuerda el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido a sus hijos.

“Me sentí impotente, triste y también enfadado con el sistema que permite que esto suceda. Son mi mundo”, dijo en voz baja.

Deng dice que ahora no le queda más remedio que aferrarse a cualquier oportunidad que se le presente. Mantiene dos residencias: una en Tokio y otra a una hora de distancia, más cerca de donde viven sus hijos.

Aun así, solo se le permiten unas pocas horas de visita supervisada al mes, sin ningún tipo de contacto entre medias.

Cuenta que su expareja dejó de permitir que su hija se comunicara con él por teléfono. Esto significa que la ausencia no solo se siente físicamente, al perderse cumpleaños, recitales escolares y festividades como el Día del Padre, sino también emocionalmente.

“Me siento tan vacío”, dijo, conteniendo las lágrimas.

“Creo que los niños tienen derecho a hablar con sus padres, con ambos, siempre que lo necesiten o quieran, y eso no está ocurriendo en este momento”, se lamenta.

El cambio en la ley de custodia ofrece cierta esperanza a padres como Deng, que sienten que han sido separados de sus hijos.

La reforma representa una de las modificaciones más significativas en el derecho de familia japonés en décadas.

Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, alrededor del 38,5% de los matrimonios en Japón terminaron en divorcio en 2024, el año más reciente del que se dispone de estadísticas. Esto representa aproximadamente una de cada tres parejas.

Ese año, las mujeres obtuvieron la custodia en más del 86% de los casos, mientras que los acuerdos de custodia compartida representaron solo una fracción del total de acuerdos alcanzados.

En 2024, más de 164.000 menores de 18 años en Japón se vieron afectados por acuerdos de custodia tras el divorcio de sus padres.