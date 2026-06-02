Botox y daño celular: estudio revela efectos poco conocidos del uso prolongado de esta toxina

Tradicionalmente utilizada en tratamientos médicos como el bruxismo, la hiperhidrosis, los espasmos musculares o las migrañas crónicas, la toxina botulínica ha ganado una creciente popularidad en el ámbito estético por su capacidad de atenuar líneas de expresión. Este uso ha abierto interrogantes sobre sus efectos en el músculo y las células, particularmente en relación con la inmovilización/atrofia muscular que provoca.

Los investigadores analizaron en profundidad cómo actúa esta sustancia a nivel celular. El estudio, publicado en la revista Cell Death Discovery, identificó que el Botox inhibe el proceso de la autofagia, un proceso esencial mediante el cual la célula elimina componentes dañados o disfuncionales, funcionando como un sistema de “reciclaje” celular.

La alteración de este mecanismo podría afectar el funcionamiento normal de las células musculares a largo plazo. Aunque sus efectos son reversibles, su uso prolongado amplía la comprensión sobre el impacto de esta sustancia más allá de la simple inmovilización del músculo.

“Este tipo de estudios permite entender mejor lo que ocurre dentro de las células y cómo intervenciones aparentemente seguras pueden tener efectos más complejos de lo que se pensaba”, explica Mario Chiong, bioquímico, académico de la Universidad de Chile e investigador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS).

Desde el ámbito científico, estos hallazgos representan un avance relevante para comprender los efectos de intervenciones ampliamente utilizadas y socialmente aceptadas. Aunque actualmente no es posible establecer con certeza los efectos secundarios asociados al uso prolongado, especialistas coinciden en que esta evidencia invita a una mayor precaución.

“No existe suficiente información pública sobre sus efectos a largo plazo; la evidencia suele quedar en el ámbito académico, mientras el mercado y la inmediatez impulsan su uso. Esto hace necesario avanzar en mayor regulación y difusión, considerando que incluso se aplica en usos no recomendados, con riesgos aún poco visibilizados”, señala Sonja Buvinic, académica investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de la Fac. de Odontología de la Universidad de Chile y past president de la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas, quién lideró la investigación.

En este contexto, los especialistas enfatizan que, pese a su carácter reversible, el uso del Botox implica aplicaciones periódicas (habitualmente al menos dos veces al año), lo que podría incrementar la exposición acumulativa a sus efectos en el tiempo.

Finalmente, los investigadores enfatizan la necesidad de seguir profundizando en este tipo de estudios, con el objetivo de evaluar de manera integral tanto los beneficios como los posibles riesgos de terapias cada vez más presentes en la vida cotidiana.

Botox: beneficios conocidos y preguntas abiertas sobre sus efectos a largo plazo

Aunque la toxina botulínica continúa siendo una herramienta ampliamente utilizada en medicina y estética, la nueva evidencia científica abre espacio para seguir investigando sus efectos más allá del resultado visible o terapéutico inmediato. Su uso sostenido en procedimientos estéticos, muchas veces iniciado a edades cada vez más tempranas, ha instalado nuevas preguntas sobre el impacto acumulativo que podría tener en el tejido muscular y a nivel celular con el paso del tiempo.

Si bien los especialistas recalcan que se trata de una sustancia aprobada y con aplicaciones terapéuticas ampliamente estudiadas, este tipo de hallazgos permite ampliar la mirada sobre sus posibles efectos biológicos y avanzar hacia una comprensión más profunda de su funcionamiento dentro del organismo. En ese escenario, contar con más investigación, regulación, acceso a información clara y seguimiento clínico resulta clave para que quienes recurren a estos tratamientos puedan tomar decisiones informadas, evaluando tanto sus beneficios como los riesgos potenciales asociados a su uso prolongado.