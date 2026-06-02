Natalidad en mínimos históricos: Presidente Kast presenta el Plan Chile Renace

Durante la Cuenta Pública realizada este 1 de junio, el Presidente José Antonio Kast puso foco en la crisis de natalidad que enfrenta el país. Esto en el contexto de los registros históricos de menor cantidad de niños nacidos durante los últimos años. En esa línea, el Presidente enfatizó en que, “para enfrentar esta crisis silenciosa, creamos la Secretaría del Plan Chile Renace y convocaremos a una Comisión Asesora Presidencial para que formar una familia vuelva a ser posible para quien lo sueñe. Los niños son el futuro de Chile”.

En ese contexto, el Mandatario presentó una serie de iniciativas destinadas a promover la formación de familias y reforzar las políticas de apoyo a la infancia.

Durante su discurso, Kast advirtió que el país enfrenta una “crisis silenciosa” asociada al descenso de la natalidad, fenómeno que, según señaló, requiere una respuesta coordinada por parte del Estado. “Tengo la convicción de que muchos de nuestros problemas tienen su raíz en el debilitamiento de la familia. Por eso, fortalecer a la familia es fortalecer Chile”, afirmó.

El Presidente recordó que actualmente en el país “nace en promedio menos de un hijo por mujer en edad fértil”, una cifra que ha generado preocupación debido a sus posibles consecuencias en ámbitos como el crecimiento económico, el mercado laboral y la sostenibilidad del sistema previsional.

Como parte de las medidas anunciadas, informó la creación de la Secretaría del Plan Chile Renace, organismo que tendrá la misión de coordinar políticas públicas orientadas a revertir la tendencia demográfica. Además, adelantó la conformación de una Comisión Asesora Presidencial que elaborará propuestas para que “formar una familia vuelva a ser posible para quien lo sueñe”.

La estrategia también contempla acciones enfocadas en la protección de la niñez. En esa línea, Kast destacó el avance del Plan Crecer en Familia, programa que busca que cerca de 700 niños de entre 0 y 3 años que actualmente viven en residencias puedan integrarse a familias de acogida.

Según explicó, la iniciativa ya está en marcha en las regiones de La Araucanía, Valparaíso y Metropolitana. “Que un niño crezca en una familia que lo ama no es un privilegio, es un derecho”, explicó.

Chile registra su menor nivel de fecundidad

De acuerdo con el más reciente informe de estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante 2025 se registraron 146.446 nacidos vivos, cerca de 130 mil menos que los contabilizados en 1993. El reporte marca además un precedente histórico: por primera vez la tasa global de fecundidad descendió por debajo de un hijo por mujer, situándose en 0,99.

Los datos también muestran cambios sostenidos en los patrones de maternidad. Las mujeres están postergando cada vez más la decisión de tener hijos, alcanzando en 2025 una edad promedio de maternidad de 30 años.

A nivel territorial, las tasas de fecundidad más bajas se registraron en las regiones de Valparaíso (0,98), Magallanes (0,91) y Metropolitana (0,88). En contraste, Tarapacá encabezó el listado con la cifra más alta del país (1,32), seguida por O’Higgins (1,19), Atacama (1,19) y Arica y Parinacota (1,17).

El informe también da cuenta del creciente protagonismo de la población migrante en los nacimientos registrados en Chile. Durante 2025, el 19,7% de los partos correspondieron a madres extranjeras, mientras que los nacimientos de madres chilenas totalizaron 117.593.

Entre las nacionalidades con mayor presencia destacan las madres provenientes de Venezuela, que concentraron el 31% de los nacimientos de mujeres extranjeras, seguidas por Bolivia (20%) y Perú (15,7%).