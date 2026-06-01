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Con el relato de la emergencia bajo el brazo, Presidente Kast enfatiza orden, seguridad y empleo PAÍS Foto: AgenciaUNO

Con el relato de la emergencia bajo el brazo, Presidente Kast enfatiza orden, seguridad y empleo

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Sin mostrar datos duros de sus primeros meses en La Moneda, el Mandatario utilizó su Cuenta Pública para blindar a las fuerzas de orden y exprimir al máximo la narrativa de un país en crisis, apostando capital político a la retórica de la “mano dura” por sobre el balance real de su gestión.

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En un discurso de carácter marcadamente declarativo y con un diseño político enfocado casi exclusivamente en el control del orden público, el Presidente José Antonio Kast ofreció su primera Cuenta Pública este 1 de junio. El Mandatario articuló su mensaje en torno a una narrativa de crisis profunda, asegurando que “cuando asumimos, dijimos que Chile vivía una emergencia”, un concepto que utilizó como piedra angular para justificar las directrices de su administración y establecer que, bajo su mirada, “sin orden, no hay libertad”.

El corazón de la alocución estuvo marcado por una abierta estrategia de fidelización hacia las Fuerzas Armadas y las policías, a quienes alineó bajo su total protección política. En medio de promesas de asignaciones trimestrales y mejoras salariales para los uniformados, Kast envió un mensaje directo al cuerpo policial: “Cuando un Carabinero, un detective o un gendarme, cumpliendo su deber, hace uso de la fuerza legítima, este Gobierno lo respalda y lo respaldará siempre”. Asimismo, el jefe de Estado endureció el tono punitivo al anunciar una “guerra total al crimen organizado” junto a proyectos de ley restrictivos, como la creación de un polémico “Registro de Vándalos e Incivilidades” que retirará beneficios sociales a quienes cometan desórdenes.

Pese a la expectación por balances concretos, la cuenta pública adoleció de una severa falta de datos oficiales y auditorías macroeconómicas respecto a lo efectivamente ejecutado en lo que va de mandato. En lugar de exhibir estadísticas robustas de gestión, el Presidente optó por un libreto de intenciones futuras, diagnósticos de la “herencia” recibida y anuncios programáticos como el “Plan Retorno” para expulsar extranjeros irregulares o la meta de llevar al país a crecer al 4%. Al cierre de su intervención, Kast reiteró su eslogan de contingencia, sentenciando que “la emergencia no es el lugar donde Chile se queda. Es el lugar desde donde Chile se levanta”.

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