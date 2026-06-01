Jorge Quiroz en curso acelerado para aprender a tocar guitarra

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¡Buenas y feliz domingo (lunes para los que no son suscriptores pagos)! Esta semana La Moneda tendrá su primera gran puesta en escena política: la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

Y llega en un momento incómodo. La economía no termina de despegar, el mercado laboral vuelve a mostrar señales de debilidad y el megaproyecto económico de Jorge Quiroz está a punto de entrar al Senado, donde el Gobierno deberá probar si la mayoría que consiguió en la Cámara es replicable. Anoche el Presidente hizo una ronda de entrevistas en las que dijo que buscará acuerdo con la oposición para su megarreforma, pero no a cualquier costo.

No ayuda que Quiroz abriera un flanco político innecesario y peligroso al presentar el primer Informe de Finanzas Públicas del Gobierno con una denuncia polémica y discutible: que la administración anterior habría omitido o cometido un grueso error en sus proyecciones de deuda.

El dato que marcará la agenda será el Imacec de abril, que se publicó este mañana. Y las cifras no fueron alentadoras: la actividad cayó 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. El mercado esperaba una expansión modesta, entre 0,5% y 1% anual. El informe se suma al de la semana pasada que mostró que la tasa de desempleo subió a 9,1% en el trimestre febrero-abril.

A ese cuadro doméstico se suma un frente externo cargado. Los mercados vienen de un mes intenso, con tensión geopolítica en Medio Oriente, petróleo sensible a cualquier noticia entre Estados Unidos e Irán, bancos centrales navegando una inflación transmitida globalmente y una economía estadounidense marcada por deuda pública de cerca de 100% del PIB.

Pese al ruido, Wall Street sigue mirando con entusiasmo las utilidades corporativas y la promesa de la inteligencia artificial.

También en esta edición de El Semanal: los cambios al megaproyecto que evalúa Hacienda y lo que los complica: ir al Congreso a pedir permiso para endeudarse más.

Además, el muy esperado libro de Mario Marcel sobre las crisis y el estallido; Goldman Sachs y sus proyecciones para el Mundial FIFA 2026; el dato incómodo: Chile, donde los ricos y clase media son como los de Portugal y los pobres son como en África; y Osvaldo Macías revela detalles de su salida involuntaria de la Super de Pensiones.

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QUIROZ APRENDE QUE, DE VERDAD, “OTRA COSA ES CON GUITARRA”

El megaproyecto de Quiroz llega al Senado: la prueba será política, no solo técnica. Ahí será el verdadero test del megaproyecto del ministro de Hacienda. En la Cámara, Quiroz mostró músculo negociador. En el Senado tendrá que mostrar muñeca fina. Eso implica conservar el núcleo proinversión de la reforma, ceder en puntos conflictivos y evitar que la discusión tributaria quede atrapada en la pelea por las cuentas fiscales heredadas.

En la previa del ingreso del proyecto, Quiroz abrió lo que acá describimos como un flanco innecesario, al presentar el primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) del Gobierno con una denuncia de alto voltaje: que la administración anterior habría omitido cerca de US$ 10.500 millones de deuda proyectada para 2026-2030. El mensaje de La Moneda era que el Gobierno anterior hizo mal los números o los escondió.

La forma fue tan relevante como el fondo. No solo porque el IFP normalmente lo presenta la Dipres, sino también porque Hacienda instaló la idea de una eventual irregularidad sin que hasta ahora exista un respaldo técnico suficientemente robusto ni una validación amplia entre expertos. En juego se pone la institucionalidad económica de Chile y amenaza con politizar el ámbito de la política fiscal.

Lo que se viene. Fuentes que conocen los planes de Quiroz y su equipo adelantan que reconocen que al plan original habrá que hacerle cambios que reflejen la nueva realidad financiera. Y ahí el foco está puesto en el crédito tributario al empleo. Reconocen que es muy caro –más de US$ 1.000 millones–. Entre los críticos ya advertían sobre el costo y que era demasiado ambicioso. Que sumado al recorte de impuestos, la carga tributaria de las grandes empresas cae en la práctica al 20% y no al 23%.

También sería negociable la invariabilidad tributaria por 25 años, el impacto en municipios por cambios a contribuciones; y algunas indicaciones que se colaron en la Cámara, como Sala Cuna Universal, frente a la cual Quiroz hizo reserva de constitucionalidad por impacto en las finanzas públicas.

Más deuda. En Hacienda están ya convencidos que tendrán que ir al Congreso a pedir que los dejen aumentar la deuda. El monto sería un poco más de US$ 4.000 millones. Actualmente, el Presupuesto 2026 permite emisiones de hasta US$ 17.000 millones. Un senador de la oposición dialogante dice que “parece que no era tan fácil recortar y ajustar. Vamos a ver cómo lo justifican. Si solo apuntan al IFP como excusa, no la tendrá fácil”.

Hacienda está “socializando” sus nuevos planes con las clasificadoras de riesgo, el Consejo Fiscal Autónomo y con economistas privados. Lo que nadie quiere es que esta discusión se desordene y termine aumentando los costos de financiamiento de la deuda. Eso tendría efecto dominó para Codelco, Enap y empresas privadas que emiten deuda en dólares en Wall Street y Europa. Las clasificadoras en privado estiman que la deuda podría tocar hasta el 48% del PIB antes de que afecte la nota crediticia chilena, pero nadie quiere ser el que la llevó a 45%, que es el límite que sugiere el CFA.

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EL CAMBIO DE MANDO EN CODELCO

Codelco cambia de mando, pero los números le dan aire. En medio del recambio más fuerte en años en el directorio de la minera estatal, esta mostró un primer trimestre con mejores resultados financieros a pesar de un nuevo desplome de producción y una operación tensionada. La utilidad atribuible llegó a US$ 290 millones, casi cinco veces los US$ 60 millones del mismo período de 2025, mientras los aportes al fisco subieron 94%, hasta US$ 430 millones.

El Ebitda también dio una señal potente: alcanzó US$ 2.143 millones, un alza de 59% frente al primer trimestre de 2025. La explicación principal no está en más cobre, sino en mejores precios internacionales del cobre y de subproductos como el molibdeno.

El pero: la producción sigue siendo el flanco débil. La producción propia cayó 8,1%, hasta 272 mil toneladas métricas finas. Si se suma la participación en El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca, la producción total llegó a 300 mil toneladas, un 7,5% menos que en igual período del año pasado.

Por qué importa: el dato llega justo cuando Bernardo Fontaine toma el control del directorio con un mensaje distinto al de la administración anterior. Su foco estará en rentabilidad, seguridad, control de costos y generación sostenible de excedentes para el Estado. La pregunta más importante es si La Moneda seguirá optando por retirar las utilildades y que Codelco se financie con más deuda. Anoche el Presidente reconoció que habría que “abrir el debate” sobre la privatización.

El nuevo presidente de la minera estatal llegó decidido: forzó la salida de Máximo Pacheco y Josefina Montenegro del directorio de NovaAndino, la empresa que se creó con SQM para explotar el salar de Atacama, anunció auditorías para revisar la polémica renovación de la casa matriz y encargó otra para que se investigue a fondo el caso de la sobreproducción.

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CHILE EN EL CENTRO DE LA DEMANDA GLOBAL POR COBRE Y LITIO

Moody’s advierte que Chile cuenta con los minerales que el mundo necesita, pero no tiene garantizada la próxima ola de inversión. La clasificadora pone al país en el centro de la demanda global por cobre y litio, dos insumos clave para la transición energética.

Pero, según Bloomberg, el diagnóstico viene con una alerta: permisos lentos, costos crecientes, escasez hídrica, infraestructura y reglas claras serán decisivos para que el país capture el boom o pierda terreno frente a nuevos competidores regionales.

La influyente clasificadora de riesgo mira a América Latina como una región sentada sobre recursos estratégicos para la transición energética –cobre, litio, petróleo y gas–, pero con un problema conocido: el potencial geológico no basta. La diferencia entre capturar el boom o verlo pasar estará en permisos, infraestructura, estabilidad regulatoria, agua, energía, conflictividad social y capacidad de ejecutar proyectos grandes.

Cobre: oportunidad chilena, pero con techo estructural. Moody’s ve un mercado ajustado para la próxima década, empujado por electrificación y demanda de minerales críticos. Pero advierte que no espera una sobredemanda permanente y apunta a que habrá déficits intermitentes, volatilidad de precios y límites por menores leyes minerales, costos crecientes, demoras regulatorias y riesgos geopolíticos.

Litio: menos euforia, más largo plazo. Tras la caída de hasta 80% desde los máximos, Moody’s interpreta el ajuste como parte de un mercado joven e inmaduro. El litio continuará siendo clave para almacenamiento energético y vehículos eléctricos, aunque con crecimiento más moderado y menos explosivo que en 2021-2022. La demanda ya no dependerá solo de autos eléctricos; también pesarán almacenamiento, redes y el consumo energético asociado a nuevas tecnologías, incluida la IA.

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Un mensaje de Tenpo

Lo que viene para los clientes de Tenpo en la nueva etapa del neobanco

Tenpo continúa avanzando en su transición para comenzar a operar como banco en los próximos meses, un proceso que permitirá incorporar nuevos productos y ampliar las capacidades de su ecosistema financiero digital.

En estos momentos, los clientes ya pueden avanzar en el proceso necesario para realizar la futura migración de sus productos al banco mediante la firma de un mandato disponible en la app. El proceso se realiza directamente desde la app, de forma gratuita, y toma solo unos minutos. También es importante revisar y mantener actualizada la información personal, incluyendo la validación de identidad y los datos asociados al cliente. Esto permitirá que el proceso futuro sea más ágil y fluido.

Mientras tanto, los usuarios pueden seguir utilizando normalmente sus productos actuales. Cuando Tenpo inicie operaciones como neobanco, la cuenta vista pasará a ser cuenta corriente, la tarjeta de prepago migrará a tarjeta de débito y la tarjeta de crédito no bancaria se convertirá en tarjeta de crédito bancaria, además de incorporar nuevas funcionalidades y productos.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: FINAL ARGENTINA VS. ESPAÑA

Ya salió uno de los análisis más esperados en Wall Street, la City de Londres y casi todos los centros financieros del mundo: las predicciones de Goldman Sachs para la Copa del Mundo FIFA 2026.

Según su modelo, España sería campeón tras ganarle la final a Argentina. No es una predicción emocional ni futbolera, sino una lectura fría basada en forma actual, fortaleza de plantel y probabilidades.

El camino para los españoles no sería fácil. En la ruta, España deja atrás a Colombia, Bélgica y luego a Francia en semifinales. Es decir: para levantar la Copa tendría que sobrevivir a una zona dura, con rivales europeos pesados y una selección francesa que aparece nuevamente entre las grandes favoritas.

Por el otro lado del cuadro, Argentina vuelve a meterse en la final. El modelo la ve superando a Dinamarca, Portugal y Brasil. La Albiceleste seguiría siendo protagonista central del torneo.

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LA SEMANA EN REDES: DESIGUALDAD EN LATAM

“Los chilenos del decil 10 (10% más rico) tienen un ingreso 10% mayor que los portugueses del decil 10. Pero los pobres portugueses ganan 41% más que los pobres chilenos. Las élites se parecen; los pobres, no”.

El posteo lo hizo el economista argentino Daniel Schteingart @danyscht para publicitar la edición de esta semana de su newsletter, donde analiza la desigualdad en la región.

El punto que busca hacer es que las élites latinoamericanas viven materialmente cerca de las europeas, pero los pobres latinoamericanos, en cambio, viven dramáticamente peor que los pobres europeos. Y uno de sus ejemplos es Chile.

“América Latina es la región más desigual del mundo” es algo que oímos seguido, dice Schteingart, pero aclara que cuando se mide bien, no es cierto. “Lo excepcional es otra cosa: somos demasiado desiguales para lo ricos que somos”.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Salida de capitales parece no afectar la riqueza financiera de los chilenos. El Informe Global de la Riqueza elaborado por Boston Consulting Group (BCG) revela que la riqueza financiera de Chile alcanzó los US$ 670.000 millones tras un crecimiento anual de dos dígitos impulsado por los mercados.

Riqueza por habitante: Chile lidera en América Latina con una riqueza financiera neta promedio de US$ 21.689 por persona. Según el informe citado por La Tercera, la riqueza de las familias chilenas se situó en un 122,2% del PIB.

Concentración: A pesar de este buen posicionamiento financiero, persiste una alta desigualdad, donde el 10% más rico concentra la mayor parte de los ingresos y riquezas del país.

Proyecciones de crecimiento. El mercado chileno registra una de las tasas de crecimiento proyectadas más altas de la región. Si la tendencia se mantiene, el segmento financiero nacional podría llegar a US$ 1 billón antes de finalizar la década.

Los chilenos siguen apostando a Chile. El informe citado por el medio explica que la riqueza financiera invertible representa el 40%, y el 60% restante corresponde a riqueza financiera no invertible (fondos de pensiones, seguros de vida y participaciones accionarias no líquidas). Y solo un 9% de la riqueza financiera total del país está invertida afuera, el menor porcentaje de toda Latinoamérica, donde el promedio es 17%.

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– El exsuperintendente que pagó el precio de la reforma de pensiones. Osvaldo Macías rompe el silencio tras dejar la Superintendencia de Pensiones, cargo que ocupó durante una década y bajo tres gobiernos. En entrevista con La Tercera, admite que su rol protagónico en la aprobación de la reforma previsional probablemente le costó el puesto: “Como fui parte importante de eso (…), creo que eso tiene que haber influido para que me hayan sacado”.

El exsuperintendente dice que no recibió una razón específica ni cuestionamientos a su desempeño. Pero no se arrepiente. Al contrario, sostiene que por la reforma “el sistema de pensiones va a ser mucho mejor de lo que teníamos y de eso me siento orgulloso”, con PGU reforzada, más ahorro individual, elementos de seguridad social, más competencia, menores precios y mejores pensiones.

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– El relevo de un histórico en CCU. Era un secreto a voces que este año Patricio Jottar dejaría la gerencia general de la empresa después de 28 años al mando, pero el anuncio de su salida igual es un hito. El exbanquero del Santander transformó a una empresa local en un gigante regional con presencia global.

Bajo su gestión, CCU pasó de ser una cervecera chilena a una de las principales compañías multicategoría de bebestibles de la región, con presencia relevante en cerveza, bebidas, piscos, aguas y otros negocios en Sudamérica.

No siempre fue color de rosa. Llegó a CCU de la mano de Guillermo Luksic, pero luego de su fallecimiento tuvo que convencer a Andrónico de que él tenía las capacidades de seguir liderando la empresa. En 2014, cuando Andrónico llegó a la presidencia de CCU, forzó el retiro adelantado de 12 ejecutivos de la confianza de Jottar, exigió mejoras en el negocio de la cerveza y presionó para que Jottar y su equipo se trasladaran desde Vitacura a Quilicura. Jottar cumplió y más.

El trasfondo: la salida de Jottar marca el fin de una etapa larga y excepcional en la primera línea ejecutiva del grupo. En su mensaje interno agradece a Guillermo Luksic, Andrónico Luksic y Francisco Pérez Mackenna, y deja claro que seguirá vinculado al ecosistema Luksic: además de CCU, continuará en Banco de Chile, LQIF, la AGF del banco y algunos comités. Además se suma como director de la compañía y el holding aguas arriba.

El cambio forma parte de una transición planificada. Su reemplazante será Eduardo Ffrench-Davis Rodríguez, actual gerente general de Embotelladoras Chilenas Unidas –ECCUSA–, filial clave de CCU. Ffrench-Davis hizo toda su carrera dentro del grupo

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– Mario Marcel vuelve al debate público con La montaña rusa. El próximo jueves la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile será sede del lanzamiento del muy esperado libro del exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central.

El texto reconstruye uno de los períodos más turbulentos de la historia reciente de Chile: el estallido social, la pandemia, los retiros previsionales, los procesos constitucionales y los desafíos de gobernabilidad que marcaron el ciclo 2019-2024.

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– Ticketplus busca hacer historia: la tecnológica chilena que quiere llegar directamente al Nasdaq. DF MAS reveló que la firma chilena inició ante la SEC (regulador de Wall Street) el proceso para abrirse en bolsa en Estados Unidos. Si lo logra, sería la primera tecnológica local en cotizar directamente en Nasdaq, sin ADR ni SPAC.

Un negocio que se dispara. En 2025 procesó US$ 268,9 millones en transacciones, emitió 10,2 millones de entradas y operó casi 40 mil eventos en once países de América Latina, según el reportaje.

La historia también tiene un sello poco habitual en el mundo startup: la empresa creció durante doce años con flujo propio y créditos comerciales, sin capital de riesgo institucional. Fue fundada por Chien-Fu Chen y Joaquín Jadue, y su controlador y presidente es el polémico Yethro Dinamarca, empresario chileno-uruguayo basado en Miami que en su momento estuvo salpicado por el caso Sartor.

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Un mensaje de la UDP

Archivo de Jorge Edwards llega a la UDP

La Universidad Diego Portales incorporó a su colección el archivo personal del escritor y diplomático chileno Jorge Edwards, Premio Nacional de Literatura 1994 y Premio Cervantes 1999. El fondo reúne un amplio material compuesto por 145 cuadernos manuscritos, fechados entre 1966 y 2018, y 20 manuscritos de novelas con sus propias correcciones, incluyendo Persona non grata.

“El archivo incluye además correspondencia de Jorge Edwards con Mario Vargas Llosa , Pablo Neruda , Jorge Teillier , entre otros escritores, y también con numerosas figuras de la política latinoamericana”, cuenta Alejandro Martínez, director general de Estudios Generales, Archivos y Cultura UDP.

con , , , entre otros escritores, y también con numerosas figuras de la política latinoamericana”, cuenta A esto se suma documentación administrativa, legal y financiera y se completa con crónicas publicadas en prensa internacional entre 1986 y 1998, cerca de 250 documentos de prensa sobre el autor, agendas personales, soportes digitales y objetos; junto con su biblioteca personal, compuesta por más de 2.000 volúmenes. Para más información ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA: IMACEC

– El dato clave será el lunes a las 8:30 horas. El Banco Central publicará el Imacec de abril, la primera señal dura sobre cómo partió el segundo trimestre la economía. Será el número que mirarán Hacienda, el mercado y el Banco Central para calibrar si la actividad mantiene tracción o vuelve a mostrar señales de fatiga.

Junto con el Imacec, el lunes también se conocerán los Indicadores de Coyuntura Semanal, una fotografía de alta frecuencia que ayuda a leer consumo, actividad y condiciones económicas casi en tiempo real.

El miércoles 3 de junio, también a las 8:30 horas, el Banco Central publicará la minuta de la Reunión de Política Financiera de mayo de 2026. El mercado buscará pistas sobre la lectura del instituto emisor respecto de riesgos financieros, crédito, liquidez y estabilidad del sistema, en un contexto global más sensible al costo de financiamiento.

La semana cerrará el viernes 5 de junio con el Índice de Remuneraciones y Costos Laborales (IR-ICL) de abril. Será una señal para medir la evolución de salarios, costos laborales y eventuales presiones de segunda vuelta sobre inflación y márgenes.

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UNA CONVERSACIÓN SOBRE LA TENSIÓN CAPITAL VS. TRABAJO

¡Última chance para aprovechar esta invitación especial para ustedes, nuestros suscriptores! Se trata de un nuevo capítulo de Diálogos de El Mostrador.

Ahí voy a conversar con Mario Marcel sobre el nuevo equilibrio entre capital, trabajo e IA. Este año el ciclo pone el foco en una tensión histórica –capital versus trabajo–, que vuelve a tomar fuerza en plena revolución de la inteligencia artificial (IA).

La conversación: con el exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central abordaremos cómo Chile puede navegar este nuevo escenario. Qué políticas públicas se necesitan, qué rol debe jugar el Estado, cómo se adaptan las empresas y qué pasa con los trabajadores en una economía que cambia más rápido que sus instituciones.

Coordenadas: el encuentro será presencial el martes 2 de junio, a las 8:30 horas, en el salón de PwC, ubicado en Av. Andrés Bello 2711, piso 1, Las Condes.

La temporada 2026 de Diálogos de El Mostrador es posible gracias al apoyo de ENEL, CAP, PwC y CAF.

Para confirmar asistencia: dialogos@elmostrador.cl

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