Denuncian falta de protección a las mujeres en Argentina tras caso Agostina Vega

Pero los casos de Agostina, Dulce y Noelia ha hecho también que muchos argentinos y argentinas sigan enarbolando la bandera de la lucha contra la violencia de género, ante el temor de que se pierdan los logros alcanzados durante años.

Pérdida de recursos

“Cada vez hay menos instituciones hoy para denunciar, acompañar y dar contención a las personas que son víctimas de violencia de género o que acompañan a víctimas de violencia de género”, critica en diálogo con BBC Mundo la periodista y escritora Ingrid Beck, que fue una de las primeras organizadoras de la primera movilización de Ni Una Menos en 2015.

Hace justo dos años, Milei cerró el Ministerio de las Mujeres, después de haberlo reducido a subsecretaría de Estado nada más llegar al poder en diciembre de 2023. Había sido una de sus promesas de campaña. Sus competencias se enmarcan ahora en el ministerio de Justicia, aunque han quedado diluidas, según los críticos de la decisión del gobierno.

La línea 144, que servía para atender llamadas de mujeres en situación de violencia de género, pasó a convertirse también en 2024 en un servicio genérico para atender a cualquier persona “en situación de violencia y riesgo”, a pesar de que en esas fechas se registraba un femicidio en Argentina cada 29 horas, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Desde el Ministerio de Justicia aseguraron a BBC Mundo que las políticas que se descontinuaron en este gobierno “son aquellas que solo tenían un nombre bonito pero que en la práctica no resolvían ningún problema concreto, funcionaban mal o eran caja política”.

Ante las críticas que apuntan a que los recortes en instituciones, programas y marcos normativos diseñados para proteger a las mujeres y sus derechos han dejado a personas como Agostina Vega en situaciones de riesgo, el Ministerio señaló que el gobierno no va a hacer “bajo ninguna circunstancia un aprovechamiento político de situaciones tan dolorosas y vulnerables. Preferimos la verdad y el correcto funcionamiento de las instituciones por encima de cualquier especulación discursiva”.

Leyes que han dejado de funcionar

Las leyes que protegen a las mujeres o que protegen sus derechos siguen en pie, pero muchos temen que, al desfinanciar las instituciones que las sostienen, sea más difícil aplicarlas.

El femicidio de Agostina, señala Ingrid Beck, muestra cómo “mecanismos que estaban empezando a funcionar, porque estos son cambios que llevan muchísimos años han dejado de hacerlo”.

“No se están cumpliendo ninguna de las leyes que tienen que ver con la violencia contra las mujeres y no hay nada que acompañe a las personas que están siendo víctimas de esa violencia”, critica la autora.

Entre esas leyes, Beck enumera la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la ley de patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia de género, o el programa “Acompañar”, que venía del gobierno anterior y que “lo que hacía era darle un salario mínimo a las personas que habían sido víctimas de violencia de género para que pudieran salir del círculo de la violencia durante seis meses. Eso también se dio de baja”.

Además, el gobierno quiere sacar adelante un proyecto de ley de “falsas denuncias”, que busca reformar el Código Penal para aumentar las penas por falso testimonio en causas vinculadas a violencia de género, delitos sexuales, niños y adolescentes y que, según Beck, “lo que está haciendo es desalentar a las mujeres a denunciar, porque pone en duda su palabra”.

Según datos oficiales, las denuncias falsas apenas llegan al 0,9% de los casos en Argentina.

Los fallos en el caso de Agostina

En el caso concreto de Agostina Vega, los críticos apuntan, además, a errores y decisiones y controvertidas de las instancias policiales y judiciales que contribuyeron al fatal desenlace.

Ary Garbovetzky es editor jefe de la sección de Ciudadanos y Sucesos del diario cordobés La Voz del Interior, y ha seguido el caso de Agostina desde el principio.