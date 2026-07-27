El salvavidas de las AFP al negocio maderero y celulosa de los Matte y Angelini

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¡Buenas y feliz domingo (o lunes, si no eres suscriptor premium)! La agenda de la semana: el Banco Central decide y en junio dirá si Chile coquetea con la recesión. Semana clave para tomarle la temperatura a la economía chilena.

Se viene una semana cargada y con potencial para mover los mercados. Geopolítica, resultados de las grandes tecnológicas, una batería de datos económicos y decisiones de tasas en Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Chile. El plato fuerte será la Reserva Federal, que se reúne el 28 y 29 de julio, con un mercado que todavía intenta descifrar si el próximo movimiento será subir, bajar o simplemente esperar. Si el mensaje es que las tasas vienen al alza por presiones inflacionarias gatilladas por la guerra en Irán, atento a lo que le pase al peso.

Otra factor de riesgo viene del mercado de bonos en Wall Street. La semana pasada comenzó a mandar una señal de alerta sobre la carrera de la inteligencia artificial que, por ahora, las acciones parecen ignorar. No es que el mercado tema una quiebra de Microsoft, Amazon, Alphabet o Meta, pero los bonistas están empezando a cuestionar cuánto más tendrán que endeudarse para financiar cientos de miles de millones de dólares en chips, memoria y centros de datos, y qué retorno tendrá esa inversión.

El cambio es relevante porque el boom de la IA ya no se financia solamente con la enorme caja que generan estas compañías. Los gigantes tecnológicos están recurriendo cada vez más al mercado de deuda, justo cuando el costo de construir infraestructura de IA aumenta. El mercado accionario sigue premiando la promesa de crecimiento; el de bonos comienza a ponerle precio al riesgo financiero.

Acá en Chile tendremos nuestra propia prueba de fuego. El martes se reúne el Banco Central y hacia fines de semana conoceremos los datos sectoriales de junio, la última gran pista antes del Imacec. Con una economía que ya se contrajo en el primer trimestre y mostró nuevas señales de debilidad en los últimos meses, la pregunta dejó de ser solamente qué hará el Central con la tasa. La que realmente importa es otra: ¿Estamos entrando en una recesión técnica?

Goldman Sachs anticipa que el Banco Central de Chile mantendrá la TPM en 4,5% durante todo lo que queda de 2026, con una postura que califica como “ampliamente neutral”. En el mercado hay consenso en que el crecimiento estará apenas por sobre el 1% este año pero repuntará con fuerza en 2027.

Además, está la agenda política. La Moneda y Hacienda apretan el acelerador para que la megarreforma se convierta en ley. Se vienen dos vetos (anoticismo y olvido financiero) y la oposición va al Tribunal Constitucional con dos artículos que sentarán precedente. El telón de fondo es que es una reforma sin consenso, reflejo de que los acuerdos dejaron de ser un valor. Un diseño político de avanzar sin transar. El “vamos por todo” del kirchnerismo. En el empresariado parece no importar. Hay quienes advierten que “puede marcar un quiebre” y Chile podría estar entrando en una nueva etapa. Historia en desarrollo. En juego está la legitimidad de nuestras políticas públicas.

El mercado también estará atento al impacto de la decisión de Trump y las nuevas tarifas. Chile queda sujeto al tramo general del 10% al 12,5%. El gravamen impacta a nuestras exportaciones de salmón (nuestra segunda mayor exportación después de la minería), fruta fresca (arándanos, uvas, cítricos), vino y manufacturas de madera.

También en esta edición de El Semanal: el ruido que hace en el mercado la apuesta que están haciendo las AFP a los bonos de Arauco y CMPC, justo cuando el mercado cuestiona los niveles de deuda de las empresas de los Angelini y los Matte. Además, el Caso Sartor avanza en tribunales; y el giro en la CMF que enciende advertencias sobre su politización.

Además, Jorge Quiroz, José Luis Daza y Sebastián Edwards serán los protagonistas del Lollapalooza financiero que todos los años organiza Moneda Asset Management (hoy Moneda Patria Investments); el contraataque de Máximo Pacheco; y las alertas que enciende el nuevo sistema de negociación de la Bolsa de Santiago

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LAS AFP AL RESCATE DE LOS MATTE Y LOS ANGELINI

La paradoja. Mientras las AFP reducen su exposición a la renta fija chilena a mínimos históricos, nuestros ahorros previsionales están haciendo una apuesta enorme por dos compañías: Arauco (Grupo Angelini) y CMPC (Grupo Matte) concentran US$3.178 millones de las pensiones de los chilenos en sus bonos. Según cálculos de El Mercurio Inversiones, juntas representan el 18,3% de toda la deuda corporativa local que tienen las AFP.

Lo que enciende la alarma es que ambas están bajo la lupa de las clasificadoras de riesgo y sus bonos están flirteando con caer en la categoría de “bonos basura”. Según los analistas, el repunte de los precios de la celulosa no compensa los compromisos de inversión en Brasil. Y las acciones también han sido castigadas.

Otro dato particularmente llamativo: en junio, las AFP aumentaron 19,7% su inversión en bonos de CMPC, unos US$198 millones adicionales en apenas un mes. Eso ocurrió mientras la inversión total de los fondos en deuda corporativa chilena cayó. En la práctica, las AFP fueron a contramano del mercado y llevaron su posición en CMPC hasta US$1.199 millones, desplazando a EFE del segundo lugar del ranking.

El timing importa. CMPC está bajo presión por reducir su endeudamiento. S&P le bajó en febrero la clasificación desde BBB a BBB-, el último peldaño del grado de inversión. Sus bonos subordinados ya están clasificados BB, es decir, grado especulativo. En ese contexto, la fuerte demanda de las AFP por su deuda le entrega una fuente relevante de financiamiento y puede aliviar la presión por fortalecer el balance vía patrimonio.

Al menos dos analistas del sector se atreven a decir que las AFP podrían terminar “salvar a los Matte de un aumento de capital”. Como lo hemos advertido en este espacio hace meses, la apuesta del mercado es que en el caso de CMPC, los Matte eventualmente tendrán que gatillar un aumento de capital. La empresa en bolsa vale mucho menos que los US$ 4.600 millones que se necesitaran para financiar su proyecto brasileño.

Arauco tampoco está muy lejos del precipicio. S&P mantiene su clasificación en BBB- con perspectiva negativa, también a un escalón del bono basura, y rebajó su perfil crediticio individual a BB+. Pese a eso, sigue siendo por lejos la mayor apuesta individual de las AFP en deuda corporativa nacional: casi US$1.979 millones.

La pregunta incómoda. Técnicamente no es correcto decir que las AFP están “subsidiando” a las forestales. Compran bonos buscando rentabilidad para los afiliados y reciben intereses a cambio del riesgo y podría terminar siendo una inversión muy rentable, dice un operador de mesa.

Pero la magnitud sí abre una discusión: en momentos en que dos de los mayores grupos empresariales del país enfrentan altos niveles de deuda y están al borde de perder el grado de inversión, una parte relevante de su financiamiento proviene del ahorro obligatorio de los trabajadores chilenos. Ese es quizás el verdadero titular.

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CASO SARTOR: HORA DE FORMALIZACIONES

Sartor avanza a tribunales: once formalizados y una historia donde nadie sabía nada. Este jueves 30 de julio comienza una nueva y probablemente decisiva etapa del caso Sartor. La Fiscalía formalizará a once exsocios, directores y ejecutivos vinculados al grupo por administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa.

Entre ellos están Pedro Pablo Larraín Mery, Michael Clark y varios de quienes durante años estuvieron en la primera línea de la administradora. El telón de fondo de la audiencia es una creciente guerra de versiones: a medida que los protagonistas han declarado ante el Ministerio Público, las responsabilidades parecen trasladarse de un escritorio a otro.

Las alertas estaban ahí. Lo que hace particularmente relevante la formalización de este jueves es que las dudas sobre Sartor no comenzaron en 2024. En octubre de 2021, El Semanal ya había revelado que en el mercado existían serios cuestionamientos sobre la forma en que la gestora valorizaba sus inversiones, su exposición a empresas relacionadas o cercanas y la concentración de algunos fondos.

El reportaje detalló, entre otros casos, la relación con eCapital: fuentes de la industria sostenían que Sartor había llegado a tener cerca de $27.000 millones prestados a un solo deudor sobre una cartera de aproximadamente $38.000 millones y que, cuando eCapital entró en crisis, la deuda terminó siendo capitalizada. Sartor rechazó entonces los cuestionamientos y aseguró que sus fondos cumplían estrictamente con la normativa y registraban sus inversiones de manera razonable.

Visto desde hoy, cuando la Fiscalía se prepara para formalizar a once exsocios, directores y ejecutivos, queda una pregunta incómoda para el regulador: si el mercado ya hacía ruido en 2021, ¿Por qué tomó tanto tiempo actuar?

La audiencia del jueves será importante precisamente porque terminará la etapa en que el caso se ha conocido principalmente a través de sanciones de la CMF, querellas, filtraciones y declaraciones cruzadas. Por primera vez la Fiscalía tendrá que ordenar públicamente su historia, explicar qué hizo cada imputado y mostrar cómo conecta las operaciones financieras entre sí. Y los once formalizados tendrán que comenzar a enfrentar una pregunta que hasta ahora muchos han tratado de responder apuntando hacia el escritorio de al lado: si tantas operaciones cuestionadas ocurrieron durante años dentro de Sartor, ¿Quién sabía realmente lo que estaba pasando?

La Fiscalía sostiene que los hechos investigados se extendieron durante años y que Sartor AGF habría sido utilizada para canalizar recursos de los fondos hacia empresas relacionadas con sus propios socios, directores o administradores, anteponiendo esos intereses a los de los aportantes. La cita es a las 9:00 horas en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Además de Larraín y Clark, serán formalizados Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Mauro Valdés, Miguel León, Rodrigo Bustamante, Hugo Baranda, Sergio Yáñez y Juan Carlos Jorquera.

Todos estaban ahí, pero nadie sabía nada. Quizás lo más revelador de las últimas semanas ha ocurrido fuera de tribunales. Buena parte de los futuros formalizados ha pasado largas horas declarando ante el fiscal Juan Pablo Araya y el patrón que comienza a emerger es conocido en los grandes escándalos financieros: todos estaban ahí, pero nadie parece haber tenido el cuadro completo.

Algunos apuntan hacia Pedro Pablo Larraín y el grado de control que ejercía sobre el grupo; otros buscan establecer que desconocían operaciones específicas o que confiaban en la información que recibían.

Incluso apareció una acusación especialmente delicada: un exsocio declaró que, después de la intervención de la CMF, habría existido una instrucción para borrar información de teléfonos celulares. La declaración forma parte de una investigación en la que varios de los involucrados están intentando acreditar colaboración con la Fiscalía y, al mismo tiempo, delimitar cuánto sabían de las decisiones que hoy están bajo investigación.

Una de las aristas que amenaza con generar mayor ruido es Azul Azul y el control de Universidad de Chile. La Fiscalía investiga si recursos provenientes de fondos administrados por Sartor terminaron financiando la compra de la concesionaria. En 2021, Tactical Sport compró el 63% de Azul Azul a Carlos Heller por $11.152 millones. Antecedentes de la investigación indican que fondos Sartor prestaron $6.200 millones a Inversiones Cerro El Plomo y otros $1.100 millones provinieron del fondo Proyección; esos recursos habrían terminado financiando, mediante operaciones sucesivas, la adquisición.

Ahí aparece Michael Clark. El empresario era simultáneamente director de Sartor AGF, presidente de Azul Azul y controlador de Antumalal. En diciembre de 2024, su sociedad terminó adquiriendo la participación que mantenía Sartor en Tactical Sport y pasó a controlar el paquete dominante de Azul Azul. La Fiscalía incluso allanó en mayo su domicilio, las oficinas de la concesionaria y varias sociedades relacionadas. La Tercera informó que en las últimas declaraciones ante el fiscal Araya uno se los socios reveló que incluso el contrato tenía una cláusula secreta que permitiría a Clark anular la compra.

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¿SE ESTÁ POLITIZANDO LA CMF?

El giro de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que enciende las alarmas por su autonomía. Catherine Tornel llegó a la presidencia del regulador con cambios inéditos en su plana mayor, una histórica posición crítica frente a las sanciones y una mayor sintonía con Hacienda y la industria.

El reportaje de Gabriel Álvarez en El Mostrador explica que los cambios de Tornel están generando inquietud dentro y fuera del regulador. El principal temor es que una institución diseñada para operar con autonomía técnica termine más expuesta a los cambios políticos y a la influencia del Gobierno de turno. La CMF fiscaliza a más de 8.000 entidades que representan cerca del 74% de los activos del mercado financiero chileno.

Las señales comenzaron apenas asumió. A ocho días de llegar a la presidencia, Tornel desvinculó a tres altos directivos, una decisión inédita en los casi nueve años de historia de la CMF y cuestionada por tres de los cinco integrantes del consejo. El comisionado Beltrán de Ramón advirtió que un ajuste de esa magnitud justo después de un cambio de Gobierno podía interpretarse como un daño a la autonomía técnica del organismo. También ha llamado la atención la mayor sintonía con Hacienda y el ministro Jorge Quiroz.

El cambio también se refleja en las sanciones. Desde que llegó al consejo en 2023, Tornel ha sido por lejos su integrante más disidente: en 36 ocasiones votó por eliminar multas, reducirlas considerablemente o no aplicar sanciones. Ahora, como presidenta, dejó de estar en minoría. Junto con Osvaldo Adasme ha impuesto en decisiones recientes una línea de multas más moderadas, mientras Bernardita Piedrabuena y Beltrán de Ramón han pedido castigos significativamente mayores.

La industria valora el giro y espera que la nueva conducción reduzca lo que considera un “ahogo regulatorio” y ponga mayor énfasis en el desarrollo del mercado. Sus críticos temen que una regulación más amigable, los cambios de funcionarios y la cercanía con Hacienda terminen debilitando la independencia del organismo.

La pregunta que queda instalada es dónde termina un legítimo cambio de enfoque regulatorio y dónde comienza la politización de una institución cuya credibilidad depende precisamente de mantenerse por encima de los ciclos políticos. Acá la historia completa.

Un mensaje de Tenpo

Tenpo impulsa el ahorro formal y la inclusión financiera con su cuenta remunerada

En el actual escenario financiero que vive el país, dejar el dinero estancado en una cuenta corriente o cuenta vista tradicional significa una pérdida de valor real. Ante esto, el auge de las cuentas remuneradas ha irrumpido en el mercado como una solución para quienes buscan seguridad sin renunciar a la rentabilidad.

En ese contexto, la cuenta remunerada de Tenpo es una alternativa de ahorro formal, que destaca por ser gratuita y no tener costos de mantención. Este producto permite a los usuarios generar intereses y tener ingresos todos los días, incluyendo fines de semana y días festivos.

Para comenzar a obtener ganancias, los clientes solo necesitan mantener un saldo mínimo diario de $50.000 en su cuenta. Los saldos se invierten automáticamente en un depósito a plazo. Además, todas las ganancias acumuladas se registran de forma transparente en un historial de rendimientos disponible en la aplicación de Tenpo.

A diferencia de un depósito a plazo, la cuenta remunerada ofrece disponibilidad inmediata de los fondos, permitiendo al cliente realizar retiros en cualquier momento.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: CHILE, PAÍS DE INGRESOS ALTOS MAL REPARTIDOS

Chile se mantiene en el club de las economías de altos ingresos. La nueva clasificación anual del Banco Mundial ubica al país en la categoría superior, junto con Uruguay entre las principales economías latinoamericanas. En Sudamérica también aparece Guyana, aunque con una estructura económica muy distinta y fuertemente marcada por el boom petrolero.

Para el año fiscal 2027, el Banco Mundial fijó el umbral de “ingreso alto” en más de US$14.375 por habitante.

El dato es relevante porque confirma que Chile mantiene una posición excepcional dentro de la región pese al bajo crecimiento de los últimos años y las dificultades para elevar la productividad. Eso sí, la clasificación mide ingreso promedio por habitante: no dice cómo se distribuye ese ingreso ni refleja directamente salarios, desigualdad o calidad de vida.

El telón de fondo: Chile logró hace años cruzar el umbral estadístico de país de altos ingresos; el desafío ahora es comportarse como uno. La distancia con las economías desarrolladas sigue estando en productividad, crecimiento potencial e ingresos efectivos de los trabajadores.

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SEMANA EN REDES: LA GENIALIDAD Y LOCURA DE MUSK

“Realmente no habrá nada que la IA no pueda hacer mejor que los humanos, aparte de ser humana, quizás”, dice Elon Musk en una extensa y fascinante entrevista con la editora jefe de @TheEconomist en el último episodio de Insider.

Musk asegura que la inteligencia artificial podría superar la suma de la inteligencia humana en unos cinco años. Es una ventana a lo que una de las mentes más brillantes y polémicas ve las implicancias económicas, sociales y geopolíticas del desarrollo de la IA en los muy cercanos tiempos.

The Economist dice que Musk plantea dos paradojas y una contradicción.

“La primera paradoja es que uno de los magnates más ávidos de poder del mundo está ayudando con entusiasmo a crear una tecnología que, según él, lo dejará a él (y a todos los demás seres humanos) impotentes después de tan solo cinco años”.

“La segunda es que el hombre más rico del mundo dice que se está preparando para un mundo de abundancia infinita, donde el dinero ya no importa, incluido el suyo propio”.

“Y la contradicción es que, a pesar de estas creencias declaradas, el empresario e ingeniero sigue actuando como si no fueran ciertas”.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Jorge Quiroz, José Luis Daza y Sebastián Edwards serán los protagonistas del Lollapalooza financiero que todos los años organiza Moneda Asset Management (hoy Moneda Patria Investments). El evento anual reúne a destacados e influyentes actores de la economía, el mercado y la política nacional en un solo lugar. Daza y Edwards son invitados recurrentes y a veces se han sacado chispas. Lo mismo la presencia del ministro de Hacienda de turno.

Las grandes preguntas globales aterrizan en Chile. Este miércoles 29 de julio se realizará la nueva edición. Bajo el título From Global to Local, la versión XXII pondrá el foco precisamente en esa conexión: cómo la política monetaria, el crecimiento, los commodities y la geopolítica global están cambiando las decisiones de inversión en Chile y América Latina.

La oportunidad no podría ser mejor. El encuentro se produce en una semana marcada por decisiones de tasas de interés y en momentos en que los inversionistas intentan descifrar un escenario particularmente complejo: inflación todavía presente, enormes necesidades de capital asociadas a la inteligencia artificial y la energía, tensiones geopolíticas y precios de materias primas que vuelven a ser determinantes para las economías latinoamericanas.

El plato fuerte local será el ministro Quiroz, cuya presencia cobra especial relevancia en medio del debate sobre crecimiento, inversión y sostenibilidad fiscal . Compartirá escenario con Paulo Guedes, exministro de Economía de Brasil, y Daza, viceministro de Economía de Argentina.

La perspectiva global estará a cargo de Jeff Currie, uno de los analistas de commodities más influyentes de Wall Street y actualmente Chief Strategy Officer of Energy Pathways en Carlyle, y del economista Sebastián Edwards, profesor de UCLA. Para Chile, la mirada de Currie resulta especialmente relevante: el cobre, la energía y la demanda de minerales vinculada a la electrificación y a la expansión de infraestructura tecnológica son hoy parte central de la discusión sobre dónde se asignará el capital global.

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– Las alertas que enciende el nuevo sistema de negociación de la Bolsa de Santiago. El estreno de la nueva plataforma de negociación de la Bolsa de Santiago dejó inquietos a varios operadores. El cambio implementado va bastante más allá de una renovación tecnológica: modifica reglas clave de negociación, formación de precios, subastas y ventas en corto. El objetivo es acercar el mercado chileno al modelo que utilizará el mercado integrado con Perú y Colombia.

El principal cuestionamiento apunta a las nuevas reglas para formar precios y, en particular, al mecanismo de cierre: advierten que en un mercado poco líquido ahora sería posible mover el precio de algunas acciones con montos considerablemente menores que antes. Desde nuam reconocen que hay un proceso de adaptación y defienden que las nuevas reglas fueron discutidas durante más de un año con las corredoras.

Uno de los cambios más relevantes —y que ayuda a entender las críticas de los operadores— está en la formación del precio de cierre. Los que operan de manera regular hace años explican que antes, para que la subasta determinara el cierre debía involucrar al menos UF 1.000; luego se utilizaban distintos promedios ponderados, también con pisos relevantes.

También cambia la subasta de cierre. Antes comenzaba a las 15:45 y duraba 15 minutos, con dos minutos aleatorios. Ahora comienza a las 15:50, dura 10 minutos y el último minuto es aleatorio. El precio se determina mediante un algoritmo que busca maximizar el volumen y, una vez terminada la subasta, se abre un after market de cinco minutos en el que se puede negociar al precio de cierre. Bajo el sistema anterior existía una ventana más larga en que las órdenes permanecían expuestas y los participantes podían reaccionar. Ahora, señalan operadores, se redujo ese período y también cambió la forma en que pueden observarse simultáneamente las posiciones del mercado.

Entre los operadores la principal inquietud no está en la capacidad tecnológica, sino en cómo las nuevas reglas pueden afectar la formación de precios en un mercado como el chileno, caracterizado por su baja liquidez. Una de las críticas apunta a que ahora se necesitan montos significativamente menores para que una operación marque precio. Según operadores consultados, bajo el nuevo esquema, operaciones cercanas a US$1.000 pueden terminar teniendo incidencia en el precio.

Desde nuam explican que el cambio es mucho más profundo que una actualización de software. Se reemplazó el motor de negociación por uno con capacidad para procesar muchas más órdenes por segundo y se diseñó una arquitectura preparada para soportar hasta cinco veces los actuales volúmenes. También se estandarizaron las normas de negociación de Chile, Perú y Colombia, acercándolas a las prácticas de otros mercados internacionales.

“Hay menos jugadores y menos tiempo para reaccionar”, resume uno de los operadores. El temor es que, en acciones de poca liquidez, una orden relativamente pequeña ingresada hacia el final de la subasta tenga una influencia desproporcionada sobre el precio de cierre.

Entre los ejemplos que circulan en las mesas se menciona que con cerca de $2 millones sería posible provocar movimientos cercanos al 9% en determinados papeles de baja liquidez, mientras que en Enjoy se habría observado un movimiento de alrededor de 14% con operaciones por unos $6 millones. Son cifras que los operadores utilizan para ilustrar el problema y que requieren ser contrastadas caso a caso. Apuntan específicamente a operaciones al cierre con acciones de Enjoy, ABC y Copec.

A esto se suman cuestionamientos más operativos. El nuevo sistema tendría menos información disponible simultáneamente que la antigua plataforma y obligaría a algunos participantes a trabajar con más de un sistema. Un operador grafica la diferencia señalando que antes podía mantener abiertas alrededor de diez ventanas para seguir distintos papeles y posiciones, mientras que ahora esa capacidad sería considerablemente menor. En una subasta de cierre, donde segundos pueden importar, no es un detalle menor.

Desde nuam descartan que esto sea un problema y respaldan el proceso.

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– Máximo Pacheco se pone los guantes y contraataca. El expresidente de Codelco rompió el silencio esta semana y acusa a la nueva administración de una operación política contra su gestión en la minera estatal.

Dos meses después de dejar la presidencia de Codelco, Pacheco salió a responder las críticas del Gobierno y de su sucesor, Bernardo Fontaine, y rechazó de plano que la estatal esté en crisis. A su juicio, hubo una “intencionalidad política” detrás del diagnóstico instalado tras su salida y asegura haberse sentido “maltratado”: habla de una acción de “castigo, denostación y humillación” hacia Codelco, su directorio y su propia gestión.

En una entrevista en El Mercurio Pacheco sostiene que el problema de la deuda no es de gestión sino de la política del Estado como propietario que durante décadas la minera ha entregado prácticamente todas sus utilidades al Fisco.

Su receta es clara: capitalizar más Codelco y reducir el dividendo que se exige a la empresa. “¿Es sostenible tener la mayor empresa minera de cobre del mundo y una política de dividendo del 100%?”.

También defiende los controvertidos proyectos estructurales, pese a sus atrasos y sobrecostos. Reconoce errores y admite que Codelco probablemente fue demasiado arrogante respecto de su capacidad para ejecutar simultáneamente cuatro megaproyectos, pero rechaza calificarlos de fallidos. Su argumento es que sin esas inversiones la producción habría caído dramáticamente y que durante la próxima década será necesario reemplazar cerca del 50% de la producción actual.

La gran diferencia estratégica con Fontaine aparece hacia adelante. El nuevo presidente considera inabordable una cartera de inversiones por US$34.000 millones y ha planteado revisar la meta de volver a producir 1,7 millón de toneladas. Pacheco piensa exactamente lo contrario: cree que, ante la creciente demanda mundial de cobre, Codelco debe invertir, mantener sus participaciones en activos como El Abra, Quebrada Blanca y Anglo American Sur y evitar cualquier intento de “achicar” la empresa.

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Un mensaje de la UDP

Opinocracia, desinformación, conspiraciones: el problemático uso de WhatsApp para informarse

Marcelo Santos académico de la Escuela de Periodismo UDP conversa sobre su más reciente investigación: Conectados y (des)informados: uso de WhatsApp y participación política en procesos políticos relevantes en Chile.

¿Por qué WhatsApp es un espacio relevante para comprender los fenómenos de desinformación? Porque es opaco, silencioso, no público, menos sujeto a la verificación, sea por pares (amigos, familia), o por profesionales como periodistas. Es también una plataforma sin escrutinio público, lo que hace que pueda ser fértil para la propagación de desinformación o teorías de conspiración sin el debate apropiado, además de otros contenidos de baja calidad, como videos de YouTube de canales individuales o temáticos sin respaldo institucional o profesional y contenidos de opinión.

En Chile, ¿Qué características ha tenido el uso de WhatsApp en procesos de elección popular? Una circulación de contenido de baja calidad informativa, contenido de opinión y una cantidad importante de contenidos falsos. Estos regímenes informativos son asimétricos, de forma que los grupos alineados con la izquierda fueron menos expuestos a contenidos falsos o incomprobables, mientras grupos más hacia la derecha del espectro político estuvieron más expuestos. El tipo de contenido que más circula puede variar, pero suele ser de opinión y con fuentes pobres de información, algo que vimos con más frecuencia en grupos alineados a la extrema derecha.

Revise la entrevista completa aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– Hay dos historias conectadas que dominarán la agenda: el martes en la Reunión de Política Monetaria de julio sabremos cuánto preocupa al Banco Central la debilidad de la economía; el jueves tendremos una buena pista de si esa debilidad terminó convirtiéndose en una recesión técnica. El Imacec de junio tendrá la última palabra (se publica el lunes 3 de agosto).

Martes: todas las miradas en el Banco Central. El Consejo del Banco Central celebra su Reunión de Política Monetaria y publicará el comunicado a partir de las 18:00 horas. La TPM está en 4,5% y la decisión llega en un escenario incómodo: actividad débil, pero una inflación que todavía limita el espacio para acelerar los recortes. El mercado estará atento no solo a la decisión, sino también al tono del comunicado y a las señales sobre los próximos movimientos.

El telón de fondo es el crecimiento. La economía chilena se contrajo en el primer trimestre de 2026 respecto de los tres meses anteriores y los últimos datos no han sido alentadores. En mayo, el Imacec cayó 0,9% interanual y 0,2% frente a abril en términos desestacionalizados. Eso deja al segundo trimestre bajo presión y convierte los números de junio en especialmente relevantes.

– Previa del Imacec. El jueves 31 será el día de los datos. A partir de las 8:30 horas se conocerán el Índice de Producción Industrial (IPI), los Índices de Actividad del Comercio (IAC) y los Índices de Ventas de Servicios (IVS), todos correspondientes a junio. Son tres piezas fundamentales para anticipar el Imacec del mes y, sobre todo, estimar cómo terminó el PIB del segundo trimestre.

Ese mismo jueves se publicarán además los permisos de edificación autorizada y la molienda de trigo de junio. El Banco Central, por su parte, divulgará el Índice de Precios de Vivienda y sus Indicadores de Coyuntura Semanal.

La cifra a mirar. Más que el crecimiento interanual de junio, lo importante será reconstruir el desempeño desestacionalizado del segundo trimestre. Si el PIB vuelve a caer respecto del trimestre inmediatamente anterior, Chile acumularía dos trimestres consecutivos de contracción, la definición habitual de una recesión técnica. No significa necesariamente que el país esté en una recesión profunda, pero sería una señal potente del frenazo de la actividad.

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RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: EL PAPA Y EL ANTICRISTO

Para leer esta semana: el Papa, la IA y la batalla por el futuro del ser humano. Una provocadora columna de Francisco de Lara que se publicó en El Mostrador plantea que detrás de la discusión sobre inteligencia artificial hay algo bastante más profundo que empleos, productividad o regulación: una disputa acerca de si el ser humano seguirá estando en el centro del progreso tecnológico.

La columna “El Papa y el Anticristo” parte de la primera encíclica de León XIV y de su defensa de la dignidad humana frente a una visión del progreso que amenaza con convertir a las personas en actores secundarios. De Lara sostiene que el conflicto del Papa no es principalmente con Donald Trump, sino con una corriente intelectual que ve al capitalismo y la tecnología como fuerzas que deberían desarrollarse con la menor cantidad posible de límites.

Vale la pena leerla, sobre todo ahora que la conversación sobre IA suele reducirse a cuánto aumentará la productividad o cuántos empleos destruirá. La pregunta que deja De Lara es bastante más incómoda: no solo qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué sociedad queremos construir con ella y quién decide ese futuro.

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