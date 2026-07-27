Exfiscal Luis Toledo: a Carabineros lo que le falta es “preparación”

El exfiscal Luis Toledo aseguró que el principal desafío que enfrenta Carabineros no pasa solo por aumentar su dotación, sino por fortalecer la preparación de sus funcionarios para enfrentar una criminalidad que, a su juicio, ha cambiado en los últimos años.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el actual director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián se refirió al proyecto impulsado por el Gobierno para incrementar la presencia policial en las calles mediante incentivos económicos y modificaciones administrativas.

Toledo sostuvo que el objetivo de la iniciativa apunta en la dirección correcta, considerando la importante disminución de efectivos que ha registrado la institución.

“Yo creo que ese es el espíritu del proyecto. Me parece que es un buen enfoque, habrá que ver los resultados de esta política pública, pero claramente su objetivo es llamar a más personas que postulen a la institución de Carabineros y que estén más en la calle”, afirmó.

El exfiscal destacó también las asignaciones contempladas para quienes desempeñen funciones en comunas con mayores niveles de riesgo, aunque insistió en que el fortalecimiento de la policía requiere algo más que incentivos económicos.

Al ser consultado por la muerte del carabinero Marcos Cosme, ocurrida durante un procedimiento policial, Toledo sostuvo que ese tipo de hechos evidencia la necesidad de reforzar la formación de los funcionarios.

“Viene que ver con un tema de preparación previa. Un carabinero no se forma en seis meses, se forma en años”, afirmó.

Añadió que el escenario delictual cambió de manera significativa y que las instituciones no han logrado adaptarse con la misma velocidad.

“El enfrentamiento de la policía hoy día en las calles es una realidad completamente distinta a la que teníamos hace unos años atrás. La criminalidad ha mutado y las instituciones quizás se han preparado bastante lento en esto”, señaló.

En ese contexto, planteó que el fortalecimiento institucional debe ir acompañado de una mejora en la capacitación para enfrentar procedimientos de alto riesgo.

“Va a tener que hacer un correlato interno a la institución de mejor preparación para cualquier tipo de procedimiento, porque tú puedes entrar a una casa o estar en un procedimiento policial y recibir un balazo. Ya no son piedras, no son palos, no son cuchillos, sino que hoy puedes tener armamento de fuego y bastante poderoso en frente”, advirtió.

Respecto de los protocolos para detener a delincuentes de alta peligrosidad, Toledo sostuvo que estos operativos deben realizarse siempre con apoyo de otros funcionarios.

“Siempre con personas que van de apoyo, no puede ir solo”, indicó.

Asimismo, estimó que aún existen diferencias en los niveles de preparación según la zona del país, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

“Mientras más te alejas del centro de la Región Metropolitana, hay quizás preparación que hay que todavía trabajar. Eso es lo que tenemos que corregir como país”, afirmó, agregando que la presencia de organizaciones criminales en distintas regiones demuestra que el fenómeno ya no está concentrado únicamente en la capital.

Finalmente, Toledo respaldó la intención del Gobierno de sacar a más carabineros de labores administrativas para destinarlos al trabajo en terreno, aunque recordó que esa ha sido una aspiración de distintas administraciones.

“Es una pretensión que han tenido diversos gobiernos anteriores. Me parece que esta idea es la idea que requiere el país. El tema es que la política pública se cumpla y logre su objetivo”, concluyó.