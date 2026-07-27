Proyecto diseñado por hermano del ministro Quiroz insiste en levantarse en Campo Dunar

Durante el temporal, el foco también estuvo puesto en los edificios que están construidos en el entorno de las dunas de Concón y Viña del Mar.

Varios recordarán que en el invierno de 2023, producto de la rotura de un colector de agua, luego de intensas precipitaciones, dos grandes socavones aparecieron próximos a los edificios Kandinsky y Miramar Reñaca. Sus residentes fueron desalojados y el municipio dictaminó su inhabitabilidad. En el intertanto, el MOP realizó una inversión de $ 37 mil millones para construir un nuevo colector y evitar nuevos desprendimientos, lo cual ha funcionado de manera óptima hasta ahora.

En entrevista con Mega, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), se refirió al tema de los socavones y acusó que “todavía hay personas que están intentando construir en las dunas. Desde Viña del Mar paramos la posibilidad de construir en las dunas. Modificamos el Plan Regulador. Y hay personas que están combatiendo en los tribunales de justicia para seguir construyendo ahí. Aprovecho de decirlo. Y están ahora en silencio, con la lluvia, viendo las consecuencias que ocurren (…). Son personas familiares de grandes autoridades públicas del Estado de Chile”.

Desde el municipio detallaron que se trata del proyecto Alto Santorini, de la inmobiliaria Lote 21 SpA: un edificio de 15 pisos y 177 departamentos que busca ser emplazado a un metro del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón, y cuyo “diseño arquitectónico fue desarrollado por la oficina Quiroz y Puelma Arquitectos, encabezada por el arquitecto Víctor Quiroz”. Dicho profesional es hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Esta iniciativa, avaluada en US$ 35 millones, obtuvo su permiso ambiental el 23 de junio pasado, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Previo a la votación, Víctor Quiroz sostuvo una serie de reuniones a través de la Ley de Lobby con las autoridades que votarían el proyecto, como la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los seremis de Salud, Minería, Energía y Desarrollo Social.

Posteriormente, el 8 de julio, el SEA emitió su Resolución de Calificación Ambiental.

Pero el proyecto –que alcanza un 20% de avance– está judicializado desde el 2019, a raíz de un recurso que interpuso la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, y la Fundación Yarur Bascuñán, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que busca que sea declarada ilegal la decisión del exdirector de Obras Municipales (DOM), Julio Ventura, de rechazar invalidar el permiso de edificación, otorgado en 2017, argumentando que este fue dado sin contar con un EIA.

“Tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema determinaron que las obras no podían ejecutarse sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, detalló el municipio. El caso continúa pendiente de resolución en la Corte Suprema.

Nuevo intento de desarrollo. La alcaldía añadió que “el 1 de octubre de 2024, un día antes del congelamiento derivado de la modificación del Plan Regulador Comunal para el sector dunar, la inmobiliaria ingresó un nuevo anteproyecto para el mismo predio, esta vez correspondiente a un edificio residencial de 15 pisos”.

Luego la DOM rechazó el anteproyecto y la empresa presentó un reclamo ante la Seremi Minvu, el cual “se encuentra pendiente de una resolución definitiva”.