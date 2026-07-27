Yo tenía 29 seremis: Gobierno acepta renuncia de Cristián Cabezas en Tarapacá

El Gobierno aceptó este lunes la renuncia del seremi del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá, Cristián Andrés Cabezas Mundaca, quien era investigado por dos denuncias de maltrato y acoso laboral. Con su salida, ya son 29 los seremis que han dejado la administración del Presidente José Antonio Kast.

A través de un comunicado, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social informó que el Mandatario aceptó la dimisión de la autoridad regional, la que se hizo efectiva este 27 de julio.

“Mientras se desarrolla el proceso de designación de la nueva autoridad regional, la Secretaría Regional Ministerial continuará desarrollando con normalidad sus funciones, resguardando la continuidad del servicio y la implementación de las políticas públicas en beneficio de los trabajadores de la región”, señaló la cartera.

El ministerio agregó que “reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones públicas, la probidad, el buen funcionamiento del Estado y la promoción de ambientes laborales seguros y respetuosos”.

La situación de Cabezas se conoció públicamente el pasado 11 de junio, cuando el propio Ejecutivo confirmó la existencia de dos denuncias en su contra.

Las acusaciones corresponden a presuntos hechos de maltrato y acoso laboral.

De acuerdo con información de Radio Bío Bío, las presentaciones fueron realizadas por dos funcionarias, una perteneciente a la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y otra al Instituto de Seguridad Laboral.

Con esta salida, la administración de José Antonio Kast acumula 29 renuncias de secretarios regionales ministeriales, en medio de distintos procesos administrativos y controversias que han afectado a autoridades regionales desde el inicio del mandato.