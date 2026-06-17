Talibanes reprimen a tiros protesta convocada por el arresto de decenas de mujeres por su vestimenta

Por su parte, el medio local independiente Amu Tv afirma que los talibanes abrieron fuego contra los manifestantes, citando fuentes locales e imágenes obtenidas, y señala que testigos hablaron de varios heridos y que al menos dos fueron llevados al hospital.

El Gobierno talibán ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad contra un grupo que ha denominado como “alborotadores”, quienes se habían reunido “con el pretexto de protestar por cuestiones relacionadas con el uso del hiyab (velo) y en contra del hiyab islámico, que es una obligación divina”.

El portavoz de la Jefatura de Policía de Herat, Sayed Masoud Hossaini, ha declarado en un comunicado compartido con EFE que las fuerzas de seguridad operaron dentro de sus “responsabilidades legales para garantizar la seguridad” y ha exhortado a los afganos a comportarse “de conformidad con la ley islámica y las normas sociales aceptadas”.

Detención de 30 mujeres que no usaron el velo

El estallido social se produce tras una campaña iniciada el viernes por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio en Herat, en la que, según reportan medios locales independientes, unas 30 mujeres fueron detenidas por no usar el velo integral o por llevar maquillaje.

“Salimos esta mañana de forma pacífica para transmitir un mensaje a los talibanes y exigir la liberación de las mujeres detenidas hace unos días”, ha dicho a EFE Hedayatullah.

La activista afgana Sara Wahedi, citando el testimonio de un fotógrafo presente en las protestas, ha asegurado que estas comenzaron en torno a las 08:00 hora local (3.30 GMT) y las fuerzas talibanas disolvieron la movilización mediante arrestos y el uso de fuerza, dejando las calles vacías bajo un fuerte despliegue de seguridad.

La ONU “profundamente alarmada” por el uso excesivo de la fuerza

Por su parte, el relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, se ha declarado “profundamente alarmado” por el uso excesivo de la fuerza contra la marcha pacífica y ha exigido “a los responsables” detener la violencia contra mujeres y niñas, sin mencionar directamente al régimen.

Bajo la ley de moralidad talibán, el rostro femenino se considera “awrah” (lo que debe ser cubierto), por lo que los agentes exigen el tapado obligatorio de las mujeres.

Esta movilización rompe un largo periodo de silencio en las calles, donde las protestas se han vuelto casi imposibles por sus violentas consecuencias desde que los talibanes regresaron al poder en agosto de 2021 y vetaron el acceso de las mujeres a la educación, el empleo y la vida pública.

Un despliegue de control talibán impide nuevas protestas

Un amplio despliegue de fuerzas de seguridad talibanes en Herat impidió este miércoles cualquier intento de reanudar las protestas ciudadanas registradas el día anterior. Testigos señalaron que las autoridades mantuvieron una fuerte presencia en las calles y que, hasta el momento, no se habían producido nuevas movilizaciones. La Policía local defendió su actuación como una obligación legal frente a quienes calificó de “alborotadores”.

Además, varios heridos denunciaron dificultades para recibir atención médica en hospitales privados, que presuntamente habrían sido advertidos por las autoridades para derivar a los manifestantes a centros sanitarios públicos bajo control gubernamental. Una de las participantes en las protestas aseguró, no obstante, que el movimiento sigue activo y que no descarta nuevas acciones en los próximos días.