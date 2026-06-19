Irán condena a cantante a 74 latigazos por realizar un concierto virtual sin velo

La cantante iraní Parastoo Ahmadi, de 29 años, fue condenada a 74 latigazos, además de recibir una prohibición de dos años para salir del país y ejercer actividades artísticas, luego de protagonizar un concierto virtual en el que apareció sin velo, desafiando las estrictas normas impuestas por la República Islámica de Irán.

La sanción fue confirmada por la propia artista a través de sus redes sociales. “Parastoo Ahmadi, junto con otras ocho personas del equipo y músicos del concierto virtual, fue condenada a 74 latigazos de carácter correctivo, dos años de prohibición de salida del país y dos años de inhabilitación para ejercer actividades artísticas”, se informó en la página de Instagram de la cantante.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Qom, que la declaró culpable de “atentar contra la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos obscenos y contrarios a la ética en el entorno virtual”.

El concierto que desafió las restricciones impuestas a las mujeres

El caso se remonta al 11 de diciembre de 2024, cuando Ahmadi publicó en YouTube un video de 27 minutos titulado como un “concierto hipotético”. La presentación, realizada sin público en un histórico caravasar, mostraba a la artista vistiendo un largo vestido negro, con los hombros descubiertos y sin el uso del velo islámico obligatorio.

Durante la interpretación, estuvo acompañada por cuatro músicos y cantó varias canciones en una actuación que rápidamente llamó la atención de las autoridades.

La presentación fue considerada un desafío directo a las normas vigentes en Irán, donde las mujeres tienen prohibido cantar en público ante audiencias mixtas. Además, las autoridades restringen la grabación de discos y solo permiten conciertos para público femenino, sin registros audiovisuales.

Menos de un día después de la difusión del video, la Justicia iraní anunció acciones legales contra la cantante y los integrantes de su equipo por haber realizado el concierto “sin permiso” y sin respetar las “normas legales y religiosas”.

Un contexto marcado por las protestas y el debate sobre el velo

No es la primera vez que Ahmadi enfrenta problemas con las autoridades. La artista ya había sido denunciada tras publicar la canción “De la sangre de la juventud de la patria” durante las movilizaciones que siguieron a la muerte de Mahsa Amini en 2022.

Amini falleció después de ser detenida por la llamada policía de la moral por supuestamente no llevar correctamente el velo islámico, hecho que desencadenó una ola de protestas en todo el país.

La actuación de Ahmadi se produjo precisamente en un escenario de creciente tensión en torno al uso del hiyab. Dos años después de las manifestaciones masivas por la muerte de Amini, muchas mujeres iraníes han dejado de usar el velo como una forma de desobediencia civil.

Aunque las leyes que establecen el uso obligatorio del hiyab continúan vigentes, desde comienzos de 2025 las autoridades han reducido significativamente su aplicación. En ciudades como Teherán es cada vez más frecuente ver a mujeres circulando sin cubrirse la cabeza, en una señal de los cambios sociales que atraviesa el país.