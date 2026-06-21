Caso Rafa Mir: futbolista es condenado por agresión sexual y lesiones

El futbolista español Rafa Mir fue condenado a 8 años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, según resolvió la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. La sentencia, notificada el 15 de junio y aún recurrible, también impuso penas al segundo acusado, Pablo Jara, por agresión sexual, delito contra la integridad moral y lesiones leves en un caso ocurrido en septiembre de 2024 en Bétera, en la Comunidad Valenciana.

Audiencia de Valencia condena a Rafa Mir por agresión sexual y lesiones

La justicia española condenó al delantero Rafa Mir a ocho años y medio de cárcel por hechos ocurridos la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, cuando él y otro futbolista, Pablo Jara, conocieron a dos jóvenes en una discoteca de Valencia y luego se trasladaron al domicilio del entonces jugador del Valencia CF, en la localidad de Bétera.

De acuerdo con la resolución judicial, Mir fue condenado como autor de un delito de agresión sexual, por el que recibió siete años de prisión, y de un delito de lesiones, con una pena adicional de un año y seis meses. La sentencia también establece una indemnización de 64.000 euros para la víctima, además de la prohibición de aproximarse o comunicarse con ella durante 13 años y siete años de libertad vigilada una vez cumplida la pena privativa de libertad.

El segundo acusado, Pablo Jara, fue condenado a dos años y medio de prisión por agresión sexual, un delito contra la integridad moral y lesiones leves contra la segunda denunciante, además del pago de 6.280 euros como indemnización.

Los hechos por los que fue condenado el futbolista

Según declaró probado la Audiencia Provincial de Valencia, Rafa Mir agredió sexualmente a una de las jóvenes en la piscina y luego en un cuarto de baño de la vivienda ubicada en la urbanización de Bétera. En tanto, el tribunal dio por acreditado que Pablo Jara agredió sexualmente a la segunda mujer en la piscina y posteriormente la expulsó del recinto a empujones, dejándola en la calle semidesnuda.

La resolución sostiene que la prueba practicada durante el juicio permitió acreditar “sin fisuras” los hechos sostenidos por las acusaciones. Entre los antecedentes considerados por el tribunal figuran las declaraciones de las dos víctimas, que fueron calificadas por los magistrados como “convincente, consistente y coherente”, además de testigos y peritajes psicológicos forenses ratificados durante la vista oral.

La sentencia no está firme y puede ser recurrida

Aunque el fallo supone una condena severa para el futbolista español, la sentencia todavía no está firme, por lo que puede ser recurrida por la defensa. Durante el juicio, Mir sostuvo que la relación fue consentida, una versión que fue desestimada por el tribunal. La Fiscalía había solicitado para él una pena de 10 años y medio de prisión, superior a la finalmente impuesta por la Audiencia.

El caso ha tenido amplia repercusión en España, no solo por la gravedad de los hechos acreditados en la resolución, sino también por tratarse de un jugador con trayectoria en el fútbol profesional. Al momento de los hechos, Mir estaba vinculado al Valencia CF y actualmente militaba en el Elche, cedido por el Sevilla.

Un caso que vuelve a tensionar la relación entre fútbol, justicia y violencia sexual

La condena contra Rafa Mir vuelve a situar en el centro del debate la respuesta de la justicia frente a los delitos sexuales y el impacto que estos casos generan cuando involucran a figuras del deporte profesional. En esta oportunidad, la Audiencia de Valencia validó la versión de las denunciantes y descartó los argumentos de la defensa, subrayando la consistencia de sus testimonios a lo largo de toda la investigación.

Más allá del futuro judicial del futbolista, que dependerá de los recursos que pueda presentar su defensa, el caso ya deja una señal relevante: la sentencia reconoce la responsabilidad penal de los acusados y establece sanciones de cárcel, indemnizaciones y medidas de protección para las víctimas.