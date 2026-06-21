Los ‘agentes’ que amenazan a las modelos de OnlyFans y se quedan con la mitad de sus ganancias

OnlyFans ha estado al tanto de las preocupaciones sobre las agencias de gestión de OnlyFans que incurren en una explotación excesiva gracias a la cobertura mediática, pero también tenemos constancia de al menos una creadora que intentó informar directamente a la empresa.

Riley alertó a la plataforma sobre conversaciones en el foro OFM Empire que sugerían que los agentes compraban y vendían contratos de creadoras sin que estas lo supieran.

“Las tácticas de estos grupos se vuelven cada vez más explotadoras”, escribió en un correo electrónico dirigido al equipo de soporte de OnlyFans en 2024, al cual tuvo acceso la BBC.

Se le pidió que aportara pruebas, por lo que envió enlaces a OFM Empire y capturas de pantalla de mensajes del foro.

Más tarde le comunicaron que no había pruebas suficientes para que OnlyFans tomara medidas.

“Cualquier actor malintencionado que explote a los creadores” debe ser denunciado ante OnlyFans y, cuando sea necesario, ante la policía, según declaró la plataforma a la BBC, para que “se les pueda exigir responsabilidades y tomar las medidas adecuadas contra ellos con el fin de proteger a nuestra comunidad de creadores”.

La comisionada contra la esclavitud de Reino Unido, Eleanor Lyons, dice que OnlyFans tiene la obligación legal de proteger a los usuarios frente a contenidos ilegales y de actuar con rapidez para eliminarlos una vez que tenga conocimiento de ellos.

“Resulta alarmante que se denuncien casos de explotación pero que, al parecer, no se actúe debidamente al respecto”, comenta tras ver los correos electrónicos de Riley. “Esto plantea serias dudas sobre si OnlyFans está cumpliendo con sus obligaciones legales de proteger a los usuarios”.

Lyons señala que “ya está colaborando” con Ofcom —el organismo regulador de la seguridad en línea de Reino Unido— y con los responsables políticos, quienes “deben prestar mucha más atención”.

Las agencias de gestión de OnlyFans (OFM) deberían someterse a un mayor escrutinio y, potencialmente, requerir una licencia, añade.

Ofcom declaró que los testimonios de las víctimas recogidos en esta investigación resultaban “profundamente preocupantes”.

“Los sitios y aplicaciones regulados, como OnlyFans, deben evaluar el riesgo de que sus servicios se utilicen para facilitar la comisión de delitos”, dijo en un comunicado.

“Sin embargo, aquellos delitos que se producen totalmente fuera de la red no entran en el ámbito de aplicación de la Ley de Seguridad en Línea”.

Lily Phillips, una de las creadoras de OnlyFans con mayores ingresos de Reino Unido, dice que la falta de regulación en torno a las agencias de gestión (OFM) crea “un espacio peligroso donde se puede sacar provecho de personas vulnerables”.

“La gente se da cuenta de cuánto dinero se puede ganar en OnlyFans. Así que, ya sabes, todo el mundo quiere su parte del pastel, especialmente los hombres… quieren su trocito”, comenta.

Sophie Kemp, del bufete de abogados Kingsley Napley, sostiene que OnlyFans tiene un deber de diligencia hacia sus creadores y, basándose en nuestras pruebas, opina que “es solo cuestión de tiempo que OnlyFans se enfrente a demandas por negligencia por parte de creadores que han sufrido daños”.

Rebecca cuenta que quería demostrar que su antigua agencia se equivocaba aprovechándose de su trabajo en OnlyFans.

Ahora trabaja con una agencia en la que el contenido es gestionado por mujeres, lo que, según ella, le hace “sentirse mucho mejor”.