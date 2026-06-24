Día de la Mujer Conductora: más mujeres toman el volante en Chile y ganan espacio en la movilidad

Cada 24 de junio se conmemora el Día de la Mujer Conductora, una fecha que busca visibilizar la presencia femenina en un rubro históricamente masculinizado y que, en Chile, muestra señales de crecimiento tanto en el transporte público como en las plataformas de movilidad. La tendencia se expresa en más mujeres al volante, mayor demanda por herramientas de seguridad y un interés creciente por modalidades de trabajo que permitan compatibilizar ingresos, autonomía y vida personal.

La expansión no se observa solo en las aplicaciones de transporte. También alcanza al sistema público: según cifras del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, entre 2022 y 2025 se sumaron 1.364 mujeres a Red Movilidad, lo que implicó un crecimiento de 142% en el número de conductoras del sistema. En paralelo, plataformas como DiDi reportan un alza sostenida en la participación femenina y un mayor uso de funciones diseñadas para conectar conductoras con pasajeras.

Más mujeres al volante en un rubro históricamente masculino

Durante los últimos años, conducir se ha consolidado para muchas mujeres como una alternativa para generar ingresos y organizar el tiempo con mayor flexibilidad. Esa experiencia es la que describe Francisca Escudero, conductora que maneja con DiDi desde hace seis años y una de las mujeres que más viajes ha realizado con la plataforma a nivel nacional.

“Es rico poder tener tiempo para hacer las cosas que a una le gustan, como mujer, y en paralelo poder organizarte para generar ganancias conduciendo…, como que una siente que puede así tiene mejor calidad de vida”, dice.

Según relata, comenzó a manejar por necesidad, buscando complementar sus ingresos, y desde entonces la experiencia ha sido positiva al punto de recomendarla a otras mujeres. “Las pasajeras a una le preguntan cuánto generas en esto, si te sirve…, les llama la atención que te ofrece flexibilidad de horario. Además, me preguntan mucho por la seguridad, y yo les digo que a mí nunca me ha pasado algo malo. Entonces, como que muchas de ellas se han animado a hacerlo también [a conducir con DiDi], es lo que yo he visto”, comenta.

El crecimiento femenino en plataformas de movilidad

De acuerdo con cifras entregadas por DiDi, el número de conductoras creció 370% desde 2021 a la fecha. Actualmente, las mujeres representan el 9% del total de conductores activos en la plataforma, una cifra que se ha mantenido estable desde 2024. A eso se suma que más del 55% de las personas pasajeras son mujeres y que ellas solicitan el 63% del total de los viajes realizados a través de la aplicación en Chile.

La participación femenina también se ha visto reflejada en el uso de herramientas específicas. Durante 2025, 4 de cada 10 conductoras activaron DiDi Mujer, función disponible desde 2021 que les permite optar por trasladar solo a pasajeras mujeres. En ese mismo período, se realizaron más de 6,5 millones de viajes a través de DiDi Mujer en Chile.

“Yo la activo a veces…, dependiendo del horario en el que estoy manejando y el sector por el que me estoy moviendo. Lo hago porque con ella me siento más segura”, señala Escudero, quien hasta ahora ha realizado 18.000 viajes a través de la plataforma.

La adopción de esta herramienta también ha mostrado avances fuera de Santiago. En Calama, Copiapó y Magallanes, el uso de DiDi Mujer aumentó entre 5 y 6 puntos porcentuales, reflejando un mayor interés de las conductoras por contar con herramientas de resguardo en distintas regiones del país.

Red Movilidad también registra un aumento histórico

El crecimiento de mujeres conductoras no se limita al transporte por aplicación. En el sistema público capitalino, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que la incorporación femenina a Red Movilidad ha tenido el mayor aumento de su historia reciente. Entre 2022 y 2025, las mujeres que se sumaron al sistema totalizaron 1.364, lo que equivale a un incremento de 142%. Hoy, más de 2.300 mujeres se desempeñan como conductoras en el sistema de transporte público metropolitano.

Las cifras muestran que, aunque el rubro sigue siendo mayoritariamente masculino, la presencia femenina avanza de manera sostenida. La conducción profesional aparece así no solo como una fuente de empleo, sino también como una vía de autonomía económica para mujeres que históricamente habían tenido menor representación en el sector.

Seguridad, flexibilidad y autonomía: los factores que explican el cambio

Parte de este crecimiento se explica por una transformación en la forma de trabajar y moverse dentro de la ciudad. La posibilidad de organizar horarios, fijar metas propias y compatibilizar la conducción con otras responsabilidades ha sido uno de los factores que más se repite entre quienes optan por esta actividad.

“Es muy grato generar ganancias estando detrás del volante, para una que le gusta manejar. Pero hay que ser constantes. Yo trato de manejar de lunes a viernes y me pongo una meta diaria. Y me ha ido bien así”, sentencia Francisca, en una fecha que justamente busca reconocer la presencia femenina en el volante.

En ese escenario, la seguridad aparece como una dimensión central. A funciones como DiDi Mujer se suman otras herramientas integradas en la aplicación para acompañar a las conductoras antes, durante y después de cada viaje. Según la empresa, la plataforma utiliza modelos de inteligencia artificial, geocercas y verificaciones adicionales en contextos de mayor riesgo, analizando variables como el horario, la zona y las características del trayecto para anticipar posibles situaciones complejas.

A ello se suma la reciente llegada de Uber Mujeres a Chile, una función que permite a las usuarias priorizar su conexión con conductoras en viajes inmediatos, reservas o como preferencia permanente dentro de la app, en respuesta a una demanda por mayor autonomía y resguardo en los traslados.

Un cambio que también habla de empleo y autonomía económica

La conmemoración del Día de la Mujer Conductora ocurre, además, en un contexto de tensión para el empleo femenino. El Instituto Nacional de Estadísticas informó recientemente que la desocupación de las mujeres llegó a 10,5%, un dato que ayuda a explicar por qué alternativas de ingresos flexibles ganan espacio entre trabajadoras que buscan complementar recursos o insertarse en nuevas actividades.

En ese escenario, la conducción aparece para muchas no solo como una salida laboral, sino como una forma de reorganizar la vida cotidiana en función de horarios propios, necesidades familiares y metas personales. El crecimiento de mujeres en Red Movilidad, DiDi y otras plataformas da cuenta de un proceso más amplio: la irrupción femenina en un espacio que durante décadas estuvo asociado casi exclusivamente a los hombres.

Este 24 de junio, la fecha no solo pone el foco en una efeméride. También permite observar cómo cambia la movilidad en Chile y cómo, poco a poco, más mujeres están encontrando en el volante una herramienta de autonomía, trabajo e independencia.