Hace 40 años Puerto Williams comenzó a construir su ciudad

El 19 de junio de 1986, en una ceremonia realizada en el Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths, se instaló oficialmente la Municipalidad de Navarino. El acto contó con la presencia del intendente regional Luis Danús Covián, autoridades navales y el primer alcalde designado, José Andrade Urzúa. Para una localidad que hasta entonces mantenía una fuerte impronta naval y administrativa, la creación del municipio representó la instalación de una institucionalidad civil permanente en uno de los territorios más aislados del país.

Durante las décadas siguientes, Puerto Williams creció lentamente. Mientras en 1982 la localidad registraba poco más de mil habitantes y mantenía la condición de pequeño poblado austral, hacia 2002 la población se acercaba a las dos mil personas.

La comuna, creada originalmente como Navarino y rebautizada como Cabo de Hornos en 2001, seguía siendo un territorio marcado por el aislamiento geográfico y la dependencia de los servicios estatales y de la Armada. Sin embargo, durante los últimos veinte años comenzó a experimentar una transformación más acelerada.

El reconocimiento de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos por parte de la Unesco en 2005 cambió la manera en que el territorio comenzó a ser observado desde el exterior. Desde ese momento comenzó a ser reconocido como uno de los ecosistemas subantárticos más prístinos del planeta, un laboratorio natural para la ciencia y un destino de turismo de intereses especiales.

Uno de los cambios más visibles durante las últimas décadas ha sido la reducción del aislamiento. La incorporación del ferry Yaghan en 2011 mejoró la conexión marítima con Punta Arenas, mientras que la ampliación del aeródromo Guardiamarina Zañartu facilitó el transporte aéreo de pasajeros y el desarrollo del turismo. Posteriormente, la llegada de la Fibra Óptica Austral permitió acceder a internet de alta velocidad en una de las localidades más australes del mundo.

El acceso a la salud también experimentó un cambio importante. En 2016 se inauguró el Hospital Comunitario Cristina Calderón, el recinto asistencial más austral del país, reemplazando una infraestructura de menor complejidad y permitiendo ampliar la atención médica permanente en la isla. La instalación del hospital representó uno de los mayores saltos en servicios públicos para una comunidad que durante décadas dependió de derivaciones y de la conectividad con Punta Arenas.

Aunque las dificultades de conectividad siguen siendo parte de la vida cotidiana, la isla Navarino dispone hoy de servicios y conexiones que hace treinta o cuarenta años parecían difíciles de imaginar.

La inauguración del Centro Subantártico Cabo de Hornos en 2023 representa una de las transformaciones más singulares de la ciudad. Financiado principalmente por el Gobierno Regional e impulsado por la Universidad de Magallanes, el proyecto ha desplegado sus esfuerzos en el desarrollo de investigación sobre los ecosistemas subantárticos y la conservación biocultural en uno de los laboratorios naturales más australes del planeta.

El desarrollo del muelle multipropósito de Puerto Williams constituye una de las apuestas de infraestructura más importantes de la última década. La obra busca atender embarcaciones científicas, cruceros y operaciones de abastecimiento, ampliando las capacidades portuarias de una ciudad que históricamente dependió de instalaciones más limitadas. La obra muestra cómo actividades vinculadas al turismo, la ciencia y la logística antártica han comenzado a adquirir un peso creciente en el desarrollo de la ciudad.

La municipalidad llegó antes que gran parte de los servicios, la infraestructura y las funciones que hoy forman parte de Puerto Williams. Cuatro décadas después, la ciudad continúa enfrentando problemas de aislamiento, costos de transporte y provisión de servicios, desafíos que siguen condicionando la vida cotidiana de una comunidad de menos de dos mil habitantes.

Sin embargo, la evolución de estos años muestra cómo una institucionalidad creada para administrar un territorio remoto terminó acompañando la aparición de una ciudad con funciones mucho más diversas que las imaginadas en 1986.